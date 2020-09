Cjepivo protiv Covida-19 proizvodit će se i u Hrvatskoj

Cjepivo protiv Covida-19, službenog naziva BNT162b2, proizvodit će se i u Hrvatskoj! Kako Lider ekskluzivno doznaje od američkog farmaceutskog diva Pfizer, kada cjepivo prođe sva klinička testiranja i kada ga regulatorne agencije odobre, bivši Plivin biotehnološki pogon u Hrvatskoj, u Savskom Marofu, bit će jedan od 12 Pfizerovih lokacija diljem svijeta u kojima će se proizvoditi cjepivo protiv koronavirusa.

- Na proizvodnji cjepiva radit će čak 7000 naših kolega u 12 proizvodnih pogona u 10 zemalja, uključujući Hrvatsku. Svi ti pogoni zajedno imaju kapacitet proizvodnje od 1,5 milijardi doza cjepiva - odgovorili su iz Pfizera na Liderov upit može li se bivši pogon Hospire odnosno Plive uključiti u taj posao.

Kako kažu u farmaceutskoj kompaniji, oni su već započeli proizvodnju cjepiva i to belgijskom gradu Puurs. Tamo je već proizvedeno na tisuće doza cjepiva koje je još u testnoj fazi, a osim u Belgiji, po odobrenju cjepiva u opskrbu EU tržišta uključit će se i BioNTech proizvođački pogoni u Njemačkoj. To znači da će se cjepivo proizvedeno u našoj zemlji u konačnici vrlo vjerojatno slati na neka treća tržišta, što se može protumačiti iz Pfizerovog odgovora Lideru.

- Ako registracija BNT162b2 cjepiva bude uspješna i ako ga odobre regulatorne agencije, očekujemo da ćemo do kraja 2020. moći isporučiti do 100 milijuna doza i približno 1,3 milijardi doza potkraj 2021. - poručuju iz Pfizera.

Inače, pogon za biotehnološko poslovanje u Savskom Marofu u vlasništvu Pfizera, do 2008. je godine bio u vlasništvu Plive. Pliva je do tada imala jak istraživačko-biotehnološki potencijal, no nakon prodaje Barru, a kasnijim preuzimanjem kompanije od strane Teve, taj dio poslovanja je morao ići u restrukturiranje. 2008. godine novi, netom dovršen biotehnološki pogon u Savskom Marofu preuzima američka Hospira, kao i sve zaposlenike te projekte. Financijski podaci o toj transakciji nisu nikada objavljeni. Hospira je tada bila globalna farmaceutska kompanija specijalizirana za cjepiva i injekcije, te interes za mali pogon na istoku Europe nije bio čudan obzirom na tadašnje aspiracije Amerikanaca. 2015. godine je Hospiru preuzeo Pfizer, koji je globalni uspjeh i novac stekao tek Viagrom, i to po cijeni od čak 15 milijardi dolara.