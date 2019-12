COTRUGLI Business School: Međunarodna konferencija o stvaranju vrijednosti

Samo one tvrtke koje će se uspjeti oduprijeti kontraproduktivnom širenju kompliciranih struktura, uspjet će se zadržati na vrhu i stvoriti jasnu konkurentsku prednost.

Stvaranje vrijednosti u svijetu povećane kompleksnosti

Današnje poslovanje postaje sve složenije, a rješenja tradicionalnog menadžmenta su zastarjela, tvrdi dr. Yves Morieux, direktor Boston Consulting Group’s Institute for Organization. Ovaj ugledan i utjecajan stručnjak kreirao je model „Smart Simplicity“ koji omogućuje organizacijama da se na efikasan način bore protiv kompleksnosti i stvaraju dodanu vrijednost.

Na velikoj međunarodnoj konferenciji 'Creating Value in a World of Increased Complexity“' koju 31. siječnja organizira COTRUGLI Business School publika će imati jedinstvenu priliku upoznati se s najvažnijim razvojnim trendovima u korporativnoj strategiji, organizacijskom dizajnu te upravljanju promjenama i vodstvu.

Glavni govornik konferencije je dr. Yves Morieux, a pridružit će se mu i svjetski utjecajni, visoko rangirani profesori s COTRUGLI Business School koji će održati inspirativna izlaganja o nekim od najvažnijih poslovnih tema današnjice.

Iznimno zanimljivo će biti čuti i sudionike panela, predsjednike i članove uprava vodećih kompanija, koji će s publikom podijeliti provjerene smjernice za povećanje produktivnosti i učinkovitosti.

COTRUGLI Business School vodeća je poslovna škola u regiji, a konferenciju organizira u sklopu svojeg godišnjeg događaja za sve polaznike, alumnije, partnere i prijatelje škole – COTRUGLI Days.

Više o konferenciji i link za prijavu potražite OVDJE.