Coworking prostor Trokut u Šibeniku dobio Ured za digitalne nomade

U Trokutu je danas službeno otvoren Ured za digitalne nomade u prisustvu gradonačelnika Šibenika dr. med. Željka Burića, pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo poduzetništvo i razvoj Petra Mišure, digitalnog nomada Mike Pulleyja, voditeljice Ureda Katarine Ćorković i direktorice Trokuta Diane Mudrinić.

Od 1. siječnja 2021. Hrvatska je službeno počela nuditi privremeni boravak digitalnim nomadima. Viza za digitalne nomade omogućuje privremeni boravak u Hrvatskoj u trajanju do jedne godine. Digitalni nomadi u mogućnosti su i prijaviti se za drugu, naknadnu digitalnu nomadsku vizu, ali tek šest mjeseci po isteku prve vize.

- S veseljem i optimizmom pratimo priču koja se razvija u Trokutu. Drago nam je što je Trokut već postao prepoznatljiv kao mjesto koje okuplja mlade poduzetnike iz Hrvatske, ali i svijeta. Ovdje svoju priliku mogu pronaći poduzetnici nove generacije koji nas vode u budućnost. Vjerujemo da će se svi digitalni nomadi koji jednom posjete Šibenik zaljubiti u ovaj grad i sve prednosti koje on pruža - napomenuo je gradonačelnik Željko Burić.

Digitalni nomadi nemaju fiksno radno vrijeme niti radno mjesto jer rade po potrebi ovisno o vrsti projekta ili posla na kojemu trenutno rade. Neki nomadi rade i više od 12 sati dnevno, ali im se često mijenja mjesto rada. Trenutna pandemija koronavirusa rezultirala je povećanjem količine ljudi koji sada imaju mogućnost rada na daljinu, čineći pojam 'digitalni nomadi' popularnijim nego ikad prije.

- Na temelju promišljanja o digitalnim nomadaima koji najčešće vole raditi u coworking prostorima, razvili smo koncept Centra Trokut koji im je prilagođen jer veliki dio tog prostora popunjavaju upravo oni. Da smo dobro predvidjeli dokaz su potrebe za novim uredskim stolovima već u prvoj godini dana poslovanja. Vjerujem da će popunjenost digitalnim nomadima u Trokutu biti i više nego zadovoljavajuća - istaknuo je pročelnik Petar Mišura.

Mike Pulley je proveo više od dva i pol desetljeća u IT industriji, radeći s tvrtkama kao što su Apple i HP te je danas vinogradar u Šibeniku.

- Kao IT poduzetnik, osjećam da sam u Šibeniku na pravom mjestu u pravo vrijeme. Trokut je savršen primjer za to jer pruža idealan prostor za IT poduzetnike. Osoblje je stvorilo program i okruženje u kojem možete dobiti ono što vam je potrebno za poslovanje i mjesto gdje možete sresti ljude slični vama. U svojoj karijeri imao sam sreću živjeti i raditi na brojnim mjestima širom svijeta, uključujući posljednje 22 godine u Londonu, ali sam radio i živio u Srednjoj i Južnoj Americi i u većini europskih zemalja. Tako sam imao priliku istraživati ​​razna mjesta, ljude i kulture. Nakon svih tih opcija izabrao sam biti ovdje u Šibeniku - rekao je Pulley.

Što se tiče dobivanja dozvole za boravak u Hrvatskoj i poslovanje, Pulley je vrlo zadovoljan.

- Interakcija s MUP-om bila je profesionalna i učinkovita. Predao sam potrebne dokumente za prijavu i oni su vrlo brzo donijeli odluku. Mislim da je to još jedan primjer da je Šibenik pravo mjesto za poduzetnike - dodao je Pulley.

Direktorica Trokuta Diana Mudrinić istaknula je da Trokut nastoji pratiti trendove koji su trenutno aktualni u svijetu digitalnih nomada i freelancera.

- Tako smo početkom ove godine uveli plaćanje kriptovalutama, imamo savjete za nomade kako se prijaviti za vizu na našoj internetskoj stranici te nam je cilj pomoći im oko cijelog procesa dolaska u Šibenik, odnosno od same prijave pa do pronalaska smještaja i mjesta koja se mogu posjetiti. Na tom pragu smo prošli tjedan potpisali i Ugovor o suradnji s Nacionalnim parkom Krka i danas otvorili Ured za digitalne nomade kako bi im pružili zaokruženo iskustvo i potporu - rekla je direktorica.