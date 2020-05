Cure u ICT-u - Tehničarke na terenu još izazivaju iznenađenje

Unatrag nekoliko godina četvrtog četvrtka u travnju obilježava se Međunarodni dan djevojaka i žena u ICT-u. Potkraj ovogodišnjeg travnja, na terenu kao i svakog radnog dana, proslavile su ga i jedine dvije ICT tehničarke Hrvatskog Telekoma, u kojem je ukupno više od 750 tehničara. Sanja Goljački Obad je podatkovna tehničarka na području Zagreba, a Maida Draganović radi na uključenjima usluga širokopojasne mreže na području Rijeke. Među njima je velika dobna i razlika u radnom stažu, Goljački Obad je u HT-u već 31 godinu, a Draganović samo godinu i pol.

Pun auto opreme

Goljački Obad radi na poslovima uključenja, otklanjanja smetnji i promjenama na meto ethernetu, VPN, Net PRO i netvoice priključcima za velike poslovne korisnike. Čim je završila srednju PTT školu za tehničare, zaposlila se u HT-e te otad prošla i razne interne edukacije kako bi držala korak s novom tehnologijom. Od 31 godinu koliko Goljački Obad radi u HT-u, 21 godinu je na terenu. Korisnike s kojima radi većinom sve poznaje, ali oni kojima prvi put dođe malo se iznenade kad vide ženu koja obavlja terenske poslove.

---– Moj radni dan, kao i svakoga tehničara, počinje telekonferencijom na kojoj nam voditelj daje upute, razgovaramo o prethodnom danu ako je bilo kakvih komplikacija i novostima na koje nas voditelj upućuje usmeno i pismeno. Nakon toga dobivamo zadatke putem sustava od dispečera te započinjem dijagnostiku smetnji, prikupljam informacije o opremi koja mi je potrebna za otklon smetnje ili uključenja i preuzimam je od operativne podrške – pojašnjava Goljački Obad kako izgleda jedan njezin radni dan. Potom kontaktira korisnika, s kojim dogovara vrijeme dolaska kako bi otklonila smetnje ili uključila linije. Za taj je posao potrebna oprema, koje je nekad pun automobil, i to za samo jednoga korisnika, te joj tad dobro dođe pomoć kolega koji pomognu pri utovaru.

– Kolege s kojima radim u grupi uvijek su spremni pomoći kad je potrebno, kao što i ja pomognem svakom od njih kad zatreba – kaže Goljački Obad, koja najčešće ne očekuje istu pomoć od korisnika jer ih je malo raspoloženo igrati ulogu nosača.

– Ponekad opremu nosim i po nekoliko katova u zgradama u kojima nema dizala. Kad obavim uključenje ili otklonim smetnje, krećem na novi zadatak ili u bazu. Razdužujem odrađene zadatke i opremu – objašnjava Goljački Obad ističući da ponekad samo jedno uključenje može potrajati cijeli radni dan.

Osim toga, svakoga mjeseca tjedan dana nakon radnog vremena pasivno dežura i to za cijelu regiju, te po pozivu dispečera ili kolege iz nadzornog centra ide otkloniti smetnju kod korisnika.

I samostalno i timski

---Draganović radi na održavanju telekomunikacijske infrastrukture od centrale do krajnjih korisnika kod kojih se i instalira mrežna oprema.

– Većina korisnika ne komentira moj dolazak. Pretpostavljam zbog toga što ne doživljavaju to kao nešto što bi trebali komentirati. Ali bilo je i situacija gdje se korisnici stvarno iznenade, no sve to poprate osmijehom tako da moram priznati kako sam dosad imala samo pozitivna iskustva – kaže Draganović, koja je završila preddiplomski stručni studij informatike na Veleučilištu u Rijeci. Ističe da su je kolege u timu prihvatili kao ravnopravnog člana te ima samo riječi hvale kako za nadređene tako i za kolege s kojima svakodnevno radi.

– Koliko god je ovo samostalni posao toliko je i timski i znam da uvijek mogu računati na njihovu pomoć, kao i oni na moju – napominje Draganović.

S obzirom na nastojanja da se ICT zanimanje više popularizira i potakne djevojke na školovanje za poslove u informacijsko-komunikacijskom sektoru, vjerojatno će u HT-ovu timu za tehničku podršku uskoro biti više djevojaka. Promidžbi ICT zanimanja pridonosi i Međunarodni dan djevojaka i žena u ICT-u koji se obilježava u cijelom svijetu, a u Hrvatskoj ga je pokrenuo HAKOM u suradnji s partnerima projekta, kompanijom Ericsson Nikola Tesla te Fakultetom elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu.

