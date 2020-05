dajtedaradimo - Autoškole su zatvorene skoro DVA mjeseca, a ‘rizičniji‘ taksisti voze cijelo vrijeme

Hrvatska se trenutno nalazi u drugoj fazi popuštanja mjera, prva je počela 27. travnja. Od tada su s radom počele trgovine (osim onih koji posluju unutar trgovačkog centra), uslužne djelatnosti kao što su postolari, krojači, izrada ključeva, poslovnice turističkih agencija, fotostudiji, knjižnice, muzeji, galerije, antikvarijati, knjižare u prvoj fazi te frizeri, pedikeri, maseri i slični u drugoj fazi. Sportaši su se vratili na sportske terene, javni i privatni zdravstveni sustav je otvorio svoja vrata, dječja igrališta više nisu pusta, a 'dozvolu su dobila' i vjenčanja i sprovodi.

Međutim, popuštanje mjera ne vrijedi jednako za sve. Čitateljica nam se javila i zamolila da opet upozorimo na nejednakosti. Kaže kako je Odlukom stožera civilne zaštite zabranjen rad autoškola od 17. ožujka 2020.godine.

- Jednostavno, preko noći je obustavljena kompletna obuka kandidata - kaže ona, a prema podacima Hrvatskog autokluba u Hrvatskoj rade 353 autoškole. Niti jedna ne smije raditi, odnosno ne smije podučavati kandidate.

- Smirivanjem situacije s koronavirusom otvaraju se gotovo sve djelatnosti i puno rizičnije za zarazu, a autoškolama je zabranjen rad do daljnjega. Održavaju se mise, otvaraju se sve uslužne djelatnosti, taksiji rade uredno, a autoškole koje teorijski dio mogu raditi online, a praktični je jedan na jedan u automobilu, su zatvorene i dovedene na rub egzistencije - kaže naša čitateljica.

Primjerice, u Češkoj je od 11. svibnja omogućen rad autoškola (teorija i drugi oblici poduke do 5 ljudi). Danski frizeri, zubari, fizioterapeuti i autoškole otvorili su svoja vrata 20. travnja, nakon jednomjesečne karantene u toj zemlji zbog epidemije koronavirusa.

S obzirom na to da su u Hrvatskoj dozvoljene taksi vožnje, odnosno taksisti su tijekom cijele koronakrize i zatvaranja gospodarstva smjeli voziti (uz stroge mjere zaštite), ostaje nelogično zašto autoškole nisu smjele i dalje ne smiju raditi.

Lider je početkom travnja pisao o tome kako je u Udruzi Radio taksi Zagreb uobičajeni kapacitet vozača taksija nešto preko tisuću no taj broj se radi zaraze koronavirusom sveo na svega jednu četvrtinu, što znači da je u glavnom gradu Hrvatske tada u opticaju bilo između 250 i 300 taksi vozila iz Udruge. To je samo iz Udruge radio taksi Zagreb, nismo pribrojali ostale taksi tvrtke. A napominjemo, u Hrvatskoj rade 353 autoškole.

Dakle, NELOGIČNOST - zašto su cijelo vrijeme taksisti smjeli raditi, a autoškole ne. Gospodarski i životo, recimo to tako, je jasno. Javni prijevoz nije radio, taksi je bio jedino rješenje kretanja. No, EPIDEMIOLOŠKI (iako se malo ograđujem jer nisam stručnjak, ali logički gledano), u taksi vozilo je dnevno moglo sjesti 50 razilčitih ljudi. U jedno vozilo autoškole (recimo da je bilo u pogonu od 8 do 20 sati, uz sat vremena pauze) ušlo bi 11 različitih ljudi. NELOGIČNO.

