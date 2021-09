Dalić: 2022. će biti izazovna godina, posebice za prehrambeno-prerađivačku industriju

Predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić u srijedu je upozorila na snažan rast cijena sirovina i prijevoza, upozorivši da će zbog toga 2022. godina biti teška i izazovna, posebice za prehrambeno-prerađivačku industriju.

Odgovarajući na pitanja novinara na marginama konferencije Dan velikih planova u organizaciji Lidera, Dalić je istaknula kako je 'pred nama jedna teška i izazovna godina, naročito za prehrambeno prerađivačku industriju'.

Pojasnila je da izazov proizlazi iz svega što se događa vezano uz rast cijena sirovina i prijevoza.

- Cijene svih naših sirovina porasle su u zadnjih godinu dana za 60-tak posto - ulja, soje, žita, povrća, cijena kontejnerskog prijevoza se utrostručila, cijena plina se utrostručila... S takvim pritiskom na troškove morat ćemo upravljati i to će biti jedan od najvećih izazova u idućoj godini - rekla je Dalić.

Dalić je navela kako se rast cijena sirovina zbiva u postocima koji u proteklim godinama nisu zabilježeni, a dodatno, sav taj rast zbiva se odjednom - i u ambalaži, i u prijevozu, i u poljoprivrednim sirovinama. To znači da je pritisak na troškove toliki da ga neće moći samo apsorbirati svojim unutarnjim rezervama, upozorila je.

Dalić je podsjetila i da je Podravka u novom investicijskom ciklusu - pripremaju se velike investicije, tehnološka modernizacija, a dio projekata je već u tijeku.

Na pitanje kako bi ocijenila rad Vlade u ovoj protekloj krizi rekla je da je to teško pitanje.

- Mislim da je fer reći kako je u proteklo vrijeme covida, u kojem smo bili suočeni s nepoznatom bolešću koja je proizvodila restrikcije na kretanje i poslovanje, Hrvatska dobro upravljala tim procesima i da se to vidi kad se usporedimo s drugim zemljama - istaknula je.

Navela je pritom kako su mnoge razvijene zemlje imale policijske satove, rigidna zatvaranja, što u Hrvatskoj nije bio slučaj. Mišljenja je da je Hrvatska uspjela naći dobar balans između svih restriktivnih mjera koje su se propisivale između očuvanja poslovne aktivnosti i zdravlja.

Sada je najvažnije, kako je kazala, cijepiti se i iskoristiti tu priliku da se što prije vratimo u jedan normalan život.

Investitori prepoznaju zdrave procese u Podravci za budući razvoj

Novinari su Dalić pitali kako komentira kupnju dionica Podravke od strane Mesne industrije braće Pivac, odnosno što to znači za koprivničku kompaniju i kako komentira odluku mirovinskih fondova da izađu iz vlasništva Podravke.

Dalić je kazala kako je Podravka jedna od domaćih tvrtki koja ima najviši free flow, odnosno udio dionica koje kotiraju na Zagrebačkoj burzi je visok, premašuje 20 posto.

- Tako veliki free flow omogućava da se na Burzi zbiva i intenzivna trgovina. Ja mislim da je to dobro da se dionicama trguje, jer to pokazuje da postoji interes investitora, poslovne zajednice za Podravku. Mislim da smjer cijene, odnosno njezin rast pokazuje da investitori prepoznaju procese koji se događaju u Podravci i prepoznaju da su ti procesi zdravi za naš budući razvoj. A što se tiče dioničke strukture, mirovinski fondovi imaju nešto više od 51 posto, država 25,2 posto, a ostalo je free flow i u ovom trenutku to je okvir u kojem se to kreće - kazala je.

I danas je na Zagrebačkoj burzi, kao i proteklih dana, najveći promet ostvaren dionicom Podravke, tijekom prijepodneva bio je iznad milijun kuna, pri čemu joj cijena porasla 0,65 posto, na rekordne 632 kune.

Ta dionica bilježi pojačani obujam trgovanja već treći tjedan zaredom. U tom razdoblju najviše ju je kupovala Mesna industrija braća Pivac, koja, prema zadnjim podacima SKDD-a, ima više od 225 tisuća dionica Podravka, što čini 3,17 posto udjela u dioničkom kapitalu.