Damir Pungartnik: Zatvaranje fitnessa zbog pandemije kozmetička je mjera koja nema smisla

Iako poštuje sve odluke hrvatske Vlade, Damir Pungartnik vlasnik centra Energy fitness u Zaprešiću i Samoboru, smatra da je zatvaranje fitnessa zbog suzbijanja širenja bolesti COVID 19, kozmetička mjera koja nema smisla, jer je u fitness centrima i svim sportskim klubovima u Hrvatskoj zaraženo 137 osoba u šest mjeseci, dok je dnevno bilo tri-četiri tisuće zaraženih. Dodaje da su to činjenice, a ne njegovo osobno mišljenje i da se radi o smiješnoj brojci koja pokazuje neopravdanost zatvaranja. Odluke po Pungartniku moraju biti opravdane i znanstveno dokazane te se nada da se ovakvi nepromišljeni Vladini potezi koji se ne temelje na znanstvenim činjenicama neće nastaviti. Mogli smo, kaže, jednostavno nastaviti raditi prema mjerama koje je Vlada propisala.

Oduzeto pravo na rad

---Za Pungartnika je upravo sport prva crta obrane od širenja koronavirusa, kojim se stvara snažna obrana od bolesti i jača imunitet. Fitness centri su saveznici u borbi protiv korone, poručuje, jer omogućuju kineziterapiju i trening s ljudima koji ne posjećuju doktore i ne opterećuju zdravstveni sustav. Mjere su bile dobre, zaraza u fitness i sportskim klubovima je bila najmanje moguća i trebalo je to ostaviti na snazi, naglasio je, no Vlada je zanemarila nešto dobro što je davalo rezultata i neopravdano ih zatvorila.

- Napominje se da se sve priprema za turističku sezonu. Pa, mi ne živimo od turizma i ne radimo samo tri-četiri mjeseca sezonski! Nama su zbog besmislene činjenice oduzeli pravo na rad od kojeg na kraju i država dobije svoje doprinose. Rate leasinga za opremu stižu nam na naplatu redovno, režije smo smanjili na minimum, ali hvala Bogu, imamo izrazito korektne odnose s najmodavcima koji nam puno pomažu i imaju razumijevanja za našu situaciju. Kao poduzetnici razumijemo jedni druge, a država nažalost nema sluha za nas. U zadnjih 12 mjeseci zatvoreni smo odlukama stožera čak četiri najjača mjeseca u godini kada imamo najviše prihode i broj članova, a to je udarac koji je katastrofalan za našu branšu. Žena i ja smo dugo poduzetnici, imam i druga primanja. Da nemam, ne znam kako bismo preživjeli ovu situaciju. Vremena su izazovna svakako – kazao je Pungartnik.

U niskom startu

Članovi ih svakodnevno zovu i šalju slike s raznih mjesta na kojima se zadržava mnogo ljudi, dok fitness centri ne smiju imati jednog člana na 10 četvornih metara, razočaran je Pungartnik. Njihovi članovi su im ujedno i prijatelji: kada zajedno treniraju par godina, Pungartniku je normalno da se zbliži s njima, pa zna i kada je nekome od članova rođendan.

- Uf, ne smijem reći njihove reakcije… Ljuti su zbog nepravde, ali i zato što im je narušena rutina zdravlja i treninga. Našim članovima je trening svakodnevica, ispucavanje negativne energije, nešto što je bilo dobro za zdravlje. Sada im je to oduzeto. Nikome ova situacija ne odgovara, vjerujte mi. Imamo pet trenera redovno zaposlenih, teško im je, užasno. Neki imaju dvoje djece, a nemaju primanja. Mi smo jedna obitelj, tim koji dijeli i dobro i loše. Svjesni su situacije i znaju da je velika borba pred nama te da moramo nadoknaditi ogromne financijske gubitke. Zabranili su i njima i nama rad neopravdano te su i oni jako nezadovoljni odlukama Stožera i Vlade da nas zatvore. Ali, spremni smo za rad čim nam to dopuste, u niskom smo startu već dugo. S djelatnicima svaki dan gledamo pressice Stožera i navijamo da nas otvore. Ljudi su željni rada i sporta. To je naš život – izravan je Pungartnik.

Primjećuje da je koronakriza naštetila zdravlju građana zato što se ne kreću, dolazi do debljanja te je povećan rizik od kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa. Svi su postali svjesni koliko su sport i zdravlje važni te će ta osviještenost dovesti do porasta posjećenosti fitness i sportskih centara, nada se, a to je odličan pokazatelj za buduće poslovanje. Pugartnik stoga ne odustaje od planiranog razvijanja i franšiziranja poslovanja zato što misli da imaju odličan poslovni model. Iako je sada proces usporen, vjeruje da će se brzo oporaviti i nastaviti širiti posao.