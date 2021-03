Damir Vanđelić: Ne, nisam gotov s politikom

Iako je zbog razilaženja s premijerom Andrejom Plenkovićem oko ulaska u utrku za zagrebačkog gradonačelnika njegova pozicija na čelu Fonda za obnovu nakon potresa bila upitna, Damir Vanđelić ipak je u foto-finišu izabran za ravnatelja institucije koja će godinama, možda i desetljećima biti jedna od najvažnijih u državi.

Pred njim je zaista velik posao uhodavanja iznimno kompleksnog procesa obnove na području čak pet različitih županija (Grad Zagreb, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, Krapinsko-zagorska i Karlovačka), ali sudeći prema razgovoru za Lider iskusni menadžer sa desetljećima staža u velikim poslovnim sustavima nimalo se ne boji. Jednako tako, usprkos odbijanju HDZ-ove ponude za kandidaturu na lokalnim izborima, Lideru otkriva kako sa politikom nije završio.

S obzirom na iznenadnu smrt Milana Bandića, je li vam žao sada što niste ušili u utrku za gradonačelnika?

- Pokoj duši Milanu Bandiću koji je grad vodio dva desetljeća i utrošio nekih 150 do 200 milijardi kuna na Zagreb da bi izgledao ovako kako izgleda. Nije mi žao zbog kandidature jer se Bandiću i onome što je predstavljao trebalo suprotstaviti na izborima i pobijediti ga dok je još bio u snazi.

Jeste li potpuno gotovi s politikom ili vas i dalje načelno zanima takav angažman?

- Ne, nisam gotov s politikom jer nisam zadovoljan sa stanjem općenito. Mogu se nadovezati na prijašnje pitanje i reći da Zagrebu treba upravo ovo što radimo u Fondu, da su svaki trošak i ugovor javni. Osim toga, ustrojili smo jedinicu koja brine o svođenju konflikata interesa na minimum i uvodimo antikorupcijski standard ISO 37001 koji implementira jedna svjetska kompanija i ponovo certificira druga. To je jamstvo da uspostavljeni procesi sprječavaju dodir s korupcijom i utjecaj zaposlenika na rad Fonda. Mi smo i među rijetkima koji će koristiti dinamički sustav javne nabave i dignut ćemo ga na novu razinu budući da ćemo baratati s desecima tisuća ugovora. Sustav u prvoj fazi ima kvalifikaciju sudionika koji mogu slobodno ulaziti u svaki natječaj temeljem tih kvalifikacija. U drugoj fazi imamo elektroničke dražbe kojom se vremenski ograničuje mijenjanje ponuda prema dolje i zadnja najbolja je ujedno najbolja. Takvih će ponuda biti desetak istovremeno i mogućnost da netko iz Fonda na njih utječe je minimalna. To može primijeniti i grad.

Kada bi građani mogli vidjeti da se nešto kreće u pogledu obnove?

- U roku od 15 do 20 dana bit će riješen privremeni smještaj za one obitelji koje još nemaju smještaj, njih 250 u svim potresom pogođenim područjima. Stići će montažne ili mobilne kućice potpuno opremljene svime što je potrebno za život. Kada nam počnu dolaziti odluke iz Ministarstva krenut će ubrzo i uklanjanje objekata. Planiramo i organizirati donatore spremne donirati desetke obiteljskih kuća, no to će ići po Zakonu o gradnji i stoga dosta sporo jer će zahtijevati građevinske dozvole. Fond može samo raditi po odlukama zato što smo provedbeno tijelo drugog stupnja.

Po kuloarima su vama očito neskloni ljudi sugerirali da ste ovaj posao uzeli jer nije bilo bolje ponude. Kako na to odgovarate?

- Nakon 16 godina u Adrisu zasitio sam se korporativnog sektora, trebao sam odmor od toga. Želio sam promjenu, želio sam raditi u nekom manjem timu. Zato nisam ni tražio novi posao u korporacijama. Iskreno, niti u jednoj od korporacija u Hrvatskoj nisam bio na razgovoru, tako da ne znam je li za mene bilo mjesta ili nije. Činjenica je da mogu raditi sve što sam ranije nabrojao, uostalom, ne moram raditi u Hrvatskoj, mogu otići i u inozemstvo. Mislim da to o meni govore ljudi koji žive isključivo od politike, koji nemaju drugog životnog i poslovnog iskustva, pa valjda misle da i drugi svoje ispunjenje traže isključivo u politici. Takvi su ljudi ograničeni i geografski i strukovno. Ovaj posao sam prihvatio jer vjerujem da svi moramo pomoći našoj državi ili gradu ako možemo, a sada su se poklopile okolnosti da sam to mogao i realizirati.

