Damir Vanđelić: Teže je biti na čelu Fonda za obnovu nego gradonačelnik

Upravno vijeće Fonda za obnovu u utorak je za ravnatelja Fonda jednoglasno potvrdilo Damira Vanđelića koji je do sada obnašao funkciju privremenog ravnatelja, izjavio je nakon sjednice ministar gospodarstva Darko Horvat.

Nakon provedenog javnog natječaja, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je od tri prijavljena kandidata, na današnjoj sjednici Upravnom vijeću za ravnatelja Fonda predložilo Vanđelića, što je vijeće jednoglasno prihvatilo. Ministar Horvat pojasnio je da je ministarstvo Upravnom vijeću predložilo Vanđelića nakon provedenog javnog natječaja, analize dokumentacije i intervjua s trojicom kandidata.

Horvat: Odluka pala nakon što su otklonjene dvojbe oko političkih aranžmana

- Nakon što smo otklonili sve dvojbe oko eventualnih političkih aranžmana, svjesni činjenice da neće biti dovoljno ni osam niti deset sati dnevno vremena da bi se u ovaj projekt ušlo i vodilo ga na način na koji smo zamislili, mislim da smo otklonili sve potrebne nedoumice, kolega Vanđelić će preuzeti Fond - poručio je Horvat nakon sjednice.

Na pitanje novinara kako onda tumači izjavu koju je za jedan dnevni list rekao tijekom vikenda, u kojoj je najavio moguće poništenje natječaja za ravnatelja, Horvat je ustvrdio da su tada 'mogućnosti bile razne', a da su se sada odlučili upravo za ovu mogućnost i danas je sproveli u djelo.

Upitan je li ministarstvo od Vanđelića tražilo jamstvo da se neće kandidirati za zagrebačkog gradonačelnika, nakon što je odbio biti kandidat HDZ-a, a u javnosti se nagađalo da će izaći kao neovisni kandidat, Horvat je kazao da nije bila riječ o nikakvim jamstvima, već da su on i Upravno vijeće Fonda, ocijenili da ravnatelj Fonda ne može raditi dva zahtjevna posla paralelno.

- Dali smo Vanđeliću mogućnost da odabere čime se želi u životu baviti, odredio se i potvrdio nam jasno da neće biti kandidat u ovim lokalnim izborima na ičijoj strani, da će svoj puni radni angažman i svu svoju sposobnost usmjeriti ka ustrojavanju Fonda i pokretanju obnove. Mi mu vjerujemo i zbog toga takva odluka Upravnog vijeća - ustvrdio je Horvat.

Vanđelić: Neću biti kandidat na lokalnim izborima

Damir Vanđelić poručio je da je odluka o njegovom izboru za ravnatelja Fonda u cilju kontinuiteta obnove i nastavka onoga što se započelo.

- Smatram da je potres zaista najbitnija tema koju danas imamo u državi, najzahtjevnija je i financijski najveća. Zato smatram da je najvažnije ono čega sam se i primio, da to upogonimo i pokrenemo i to na način na koji je efikasan, transparentan i koji će pokazati da se može putem dinamičnog sustava javne nabave i drugih mjera to napraviti na jedan antikoruptivan način - poručio je.

Demantirao je spekulacije o njegovom kandidiranju za zagrebačkog gradonačelnika na nezavisnoj listi, ustvrdivši da na ovim lokalnim izborima neće biti nikakav kandidat, a da 'za nezavisnu listu ne zna' i da se u javnosti svašta spominjalo.

Podsjetio je da je ranije razmišljao kandidaturi za gradonačelnika Zagreba, prvenstveno kao kandidat HDZ-a, a zatim i eventualno nekih drugih stranaka koje bi to podržale, ali i kako je početkom veljače ipak odustao od te namjere.

- Smatram da je ovo (ravnatelj Fonda) teži i odgovorniji zadatak, te da sam za ovaj zadatak po vlastitoj procjeni pogodniji - kazao je.

Komentirao je i izjavu premijera Andreja Plenkovića o tome da je on sam tražio da bude privremeni ravnatelj, istaknuvši da je od početka, dogovor između njega i premijera bio takav - da se on 'može primiti drugog posla' kada proces obnove započne i kada se cijela stvar uhoda.

Upitan može li se očekivati da na mjestu ravnatelja bude za vrijeme čitavog mandata, Vanđelić je kazao da će o tome razgovarati kasnije.

- Ključni triger će biti kada se vidi da je obnova pokrenuta i to na zadovoljavajući način. Ako ona ne bude pokrenuta na zadovoljavajući način, ja ću sam otići bez da ikoga pitam, a ako bude pokrenuta na zadovoljavajući način, ja ću pitati glavne dionike cijelog procesa da li je to sve uspostavljeno i uhodano i da li ja mogu otići raditi nešto drugo - poručio je.