Danas u Hrvatskoj: 27. obljetnica VRO Maslenica, najdepresivniji dan u godini, komemoracija za Rohatinskog...

ZAGREB - Izabrani predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović primit će predsjednika Državnog izbornog povjerenstva Đuru Sessu koji će mu uručiti Izvješće o konačnim rezultatima izbora za predsjednika Republike Hrvatske (11 sati, Vila Prekrižje, Pantovčak 281).

ZADAR - Središnje obilježavanje vojno-redarstvene operacije (VRO) "Maslenica '93." Nakon budnice Gradske glazbe Zadar u osam sati, središnje obilježavanje 27 godina od VRO "Maslenica" počet će u 8,30 sati kada će se položiti vijenci na Središnji križ na zadarskome Gradskom groblju. Nakon toga, vijenci će biti položeni na spomen obilježje 3. bojne 4. gardijske brigade Imotski sokolovi u Ulici Ante Starčevića (9,30 sati). U deset sati počet će prigodni program u parku u uvali Jazine kod spomenika hrvatskim braniteljima. Mimohod postrojba sudionika VRO "Maslenica" s ratnim zastavama uz pratnju orkestra Oružanih snaga Republike Hrvatske (OS RH) krenut će u 10,30 sati od spomenika hrvatskim braniteljima u uvali Jazine, Obalom kneza Branimira, preko Gradskoga mosta do Narodnoga trga, pa Širokom ulicom do katedrale sv. Stošije i Foruma sve do svetišta sv. Šime gdje će u 11 sati početi Sveta misa za Domovinu. Kako je najavljeno, među uzvanicima bit će i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević te ministri branitelja i unutarnjih poslova Tomislav Medved i Davor Božinović.

- Središnje obilježavanje 27. obljetnice VRo "Maslenica" bit će nastavljeno poslijepodne dvama događajima - znanstvenim kolokvijem "Hrvatski liječnici i sanitet u vojno-redarstvenoj operaciji Maslenica" što će se održati svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru, Obala kralja Petra Krešimira, te simpozijem "Franjevački samostan u Donjem Karinu kao primjer razaranja kulturne baštine tijekom Domovinskog rata" koji će se također održati u svečanoj dvorani zadarskoga Sveučilišta.

ZAGREB - Predstavljanje projekta "Socijalno se uključi i zaposli - SUZI" na kojem će sudjelovati gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić, pročelnici nadležnih gradskih ureda te predstavnici partnera projekta. Riječ je o projektu Grada Zagreba u potpunosti financiranom EU sredstvima kojem je cilj poticanje stručne osposobljenosti i zapošljavanja teško zapošljivih žena pripadnica višestruko marginaliziranih skupina (11 sati, Gradska uprava, Trg Stjepana Radića 1).

ZAGREB - Na ovogodišnji Plavi ponedjeljak (Blue Monday), poznat u medijima i kao "najdepresivniji dan u godini“, Udruga Životna linija organizira akciju informiranja građana o depresiji. Akcija će se održavati na Trgu bana Jelačića u blizini sata od 12 do 14 sati. Građani će moći dobiti savjete o tome što učiniti kada primijete problem s depresijom (12 sati, Trg bana Josipa Jelačića).

ZAGREB - Na konferenciji za novinare Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava bit će predstavljeni rezultati mirovinskih fondova, poslovno i makroekonomsko okruženje u kojemu su poslovali te trendovi ulaganja na globalnoj razini. O tome će govoriti predstavnici četiriju društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima (11:00 sati, Matis Absolut Lounge, Trg Stjepana Radića 3).

ZAGREB - Komemoracija za Željka Rohatinskog, guvernera Hrvatske narodne banke u razdoblju od 2000. do 2012. godine, koji je umro 12. prosinca prošle godine u 68. godini. Na komemoraciji će govoriti guverner HNB-a Boris Vujčić, bivši ministar financija Mato Crkvenac i drugi (11:00 sati, HNB, Trg hrvatskih velikana 3).