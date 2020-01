Danas u Hrvatskoj: 28. godina od međunarodnog priznanja RH, Sabor počinje novu sjednicu...

ZAGREB - Nakon jednomjesečne stanke, zastupnici se vraćaju na svoja mjesta u Hrvatski sabor, koji počinje novu radnu sezonu i novu sjednicu koja će potrajati do početka travnja. Sjednica će početi uobičajenim 'aktualnim prijepodnevom' za kojega će premijeru Andreju Plenkoviću i njegovim ministrima pitanja postaviti 40 zastupnika, a ždrijebom je odlučeno kako će prvi to učiniti oporbeni zastupnik Ivan Pernar (SIP), a posljednja HDZ-ova zastupnica Dragica Vranješ. Poslijepodne će raspravljati o prijedlogu 31 oporbenog zastupnika da se pokrene postupak izglasavanja nepovjerenja ministrici znanosti i obrazovanja Blaženki Divjak. Taj je zahtjev pokrenuo SDP, a potpisima ga podržali zastupnici HSS-a, HSU-a i Živog zida. "Ustav definira da je svaki ministar odgovoran za stanje u svom resoru, a ministrica Divjak je stanje u svom nazvala potpunom blokadom. Imali smo najduži štrajk u povijesti za kojega je ministrica optužila premijera da se igra igara moći sa sindikatima", objasnio je SDP-ov Arsen Bauk. "Smatramo da je ministrica ustavno osobno odgovorna, a ako je Vlada odluči braniti, onda je to znak da su prihvatili svoju odgovornost za štrajk, pa bi bio red da i oni odu", kazao je Bauk. Vlada je u cijelosti odbacila oporbeni prijedlog (9,30 sati, Hrvatski sabor, Trg sv. Marka 6).

VUKOVAR - Vukovarsko-srijemska županija organizira obilježavanje 28. obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i 22. obljetnice uspješno provedene mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja. Tim će povodom župan Božo Galić predvoditi izaslanstvo koje će na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata položiti zajednički vijenac i zapaliti svijeću za sve one koji su dali svoje živote u obrani Republike Hrvatske. Izaslanstvo Grada Vukovara predvodit će vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, a molitvu će predvoditi fra Matija Marijić iz Župe Svetih Filipa i Jakova u Vukovaru (9 sati). Nakon polaganja vijenca, održat će se svečani prijem u zgradi Vukovarsko-srijemske županije u Palači Srijem (Županjska 9).



VUKOVAR - Organizacije civilnog društva otvaraju aktivnosti vezane uz predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije stručnim zagovaračkim skupom u Vukovaru na temu “EU kao zaboravljeni mirovni projekt?”. Sudionici konferencije će uoči skupa u organizaciji Documente - Centra za suočavanje s prošlošću, posjetiti Spomen dom Ovčaru gdje će položiti vijence, zapaliti svijeće i pokloniti se ubijenim hrvatskim braniteljima i civilima iz studenog 1991. godine (polazak je u 9 sati ispred hotela Lav).



ZAGREB - U povodu hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije i proslave Dana međunarodnog priznanja Republike Hrvatske zagrebački gradonačelnik Milan Bandić će zajedno sa vojnicima i zapovjednikom Kravat pukovnije Željkom Matejčićem te ravnateljem ustanove Academia Cravatica Marijanom Bušićem sudjelovati u vezanju kravate na spomeniku prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu na križanju Ulice grada Vukovara i Ulice Hrvatske bratske zajednice (12 sati).



ZAGREB - Politička platforma Možemo! održat će konferenciju za novinare ispred ulaza u zgradu Vlade. Nives-Miošić Lisjak, Tomislav Tomašević i Sandra Benčić govorit će o "(ne)odgovornosti Vlade, Ministarstva demografije i regionalne samouprave u slučaju tragičnog požara u Andraševcu, posljedicama nametanja tržišne logike u području socijalne i palijativne skrbi, nedostatka javnih ulaganja u infrastrukturu za starije osobe i velikog siromaštva starijih osoba i njihovih kućanstava". Posebno će se osvrnuti i na propuste u korištenju Europskog socijalnog fonda za saniranje stanja u području skrbi za starije osobe (10 sati, Trg sv. Marka 2).

ZAGREB - U Zagrebu se proda čak 95 posto novoizgrađenih stanova i to po cijeni nerijetko većoj od 3000 eura po metru četvornome, a najbolje građevinske tvrtke istodobno imaju duge liste mogućih kupaca čak i za neizgrađene stanove.