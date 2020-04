Danas u Hrvatskoj: 29. obljetnica osnutka brigade Pauci, premijer u Osječko-baranjskoj županiji...

SPLIT - Polaganjem vijenca i paljenjem svijeća u Splitu će se svečano obilježiti 29. obljetnica osnutka 4. gardijske brigade Pauci i 3. mehanizirane bojne Pauci Gardijske mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske. Svečanom obilježavanju nazočit će potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Vijenac će u 11 sati biti položen na spomen ploču Vile Dalmacije te u 11,30 sati na Spomeniku 4. gardijske brigade. Ispred Spomen kapelice "Sveti Križ“ Dračevac u 12 sati je predviđeno polaganje zajedničkog vijenca i paljenje svijeća te izjave za medije (predstavnici medija trebaju po izjave doći ispred Spomen kapelice "Sveti Križ" Dračevac do 11,30 sati).

OSIJEK - Predsjednik Vlade Andrej Plenković posjetit će Osječko-baranjsku županiju, gdje će u 13 sati sudjelovati na potpisivanju ugovora za izgradnju poddionice Beli Manastir – most Halasica na autocesti A5 (Most Drava na autocesti A5). U 14,00 sati posjetit će tvrtku Belje plus d.o.o., a obići će i farmu Mitrovac, jednu od najvećih farmi muznih krava u Hrvatskoj (Belje plus – kompleks Mitrovac). U 15,00 sati održat će sastanak na temu poljoprivrede s predstavnicima tvrtki koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, Sveučilišta u Osijeku, Grada Osijeka, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, Hrvatske poljoprivredne komore, Hrvatske gospodarske komore, Poljoprivrednog instituta Osijek, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti te udruga svinjogojaca, govedara i voćara (Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1).