Danas u Hrvatskoj: Dan dubrovačkih branitelja, Spider grupa otvara novi pogon, Ribić o završetku štrajka...

KRAPINA - Sjednica Vlade u Krapinsko-zagorskoj županiji (12 sati, Pučko otvoreno učilište, Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13). Prije sjednice Vlade premijer će, u povodu Dana Grada Krapine i blagdana sv. Nikole, sudjelovati na svečanoj sjednici Gradskog vijeća (10,30 sati, Pučko otvoreno učilište, Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 13).

ZAGREB - Nastavak sjednice Hrvatskog sabora. Zastupnici će raspraviti konačni tekst izmjena Zakona o ustanovama i jednu EU uredbu, a uobičajenog glasovanje neće biti. Izmjenama Zakona o ustanovama uređuje se u cijelosti način osnivanja, ovlasti upravnih vijeća ili drugih kolegijalnih tijela, način raspolaganja s ostvarenom dobiti i nadzor nad radom javnih ustanova koje pretežito ili isključivo obavljaju povjerene poslove državne uprave. Donošenje tog zakona jedna je od mjera u okviru pristupanja Hrvatske u Europski tečajni mehanizam (ERM II) i bankovnu uniju. Prije toga, na rasporedu su izmjene Zakona o provedbi uredbe EU-a o razvrstavanju , označavanju i pakiranju tvari i smjesa. (9,30 sati, Trg sv. Marka 6)

DUBROVNIK - Polaganje vijenaca i paljenja svijeća kod križa na Srđu u povodom obilježavanja Dana dubrovačkih branitelja. U 14 sati započinje ceremonija ukrcavanja na brod i bacanja vijenaca u more (Stara gradska luka). U 14.45 sati održava se središnja svečanost u novoimenovanoj ulici generala Janka Bobetka, kada je predviđeno prigodno obraćanje predsjednice Republike Kolinde Grabar Kitarović. Događaju će nazočiti i ministar obrane Damir Krstičević te general Mirko Šundov (10,30 sati, križ na Srđu).

PLETERNICA - Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovat će na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pleternice, u povodu Dana grada i blagdana sv. Nikole. Uz predsjednika Vlade bit će ministar državne imovine Mario Banožić, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, ministar uprave Ivan Malenica, ministar rada i mirovinskoga sustava Josip Aladrović, i ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Vesna Bedeković. (17 sati, Interpretacijski centar Terra Panonica, Trg Zrinskog i Frankopana 2)

ZAGREB - Predsjednik Velikog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Igor Radeka i glavni tajnik Vilim Ribić održat će konferenciju za medije na temu osvrta povodom završenog štrajka (10,15 sati, Hypatia, Ulica Florijana Andrašeca 18a, 1.kat, dvorana Andromeda)

ZAGREB - Konferencija za medije Sindikata hrvatskih učitelja i Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske o učincima izmjene koeficijenata složenosti posla u javnim službama, učincima postignutog sporazuma s Vladom te o pregovorima. Govorit će predsjednik NSZSŠH-a Hrvatske Branimir Mihalinec i predsjednica SHU-a Sanja Šprem. (11 sati, Hypatia, Ulica Florijana Andrašeca 18a, 1.kat, dvorana Andromeda)

ZAGREB - Predstavništvo Europske komisije i Glavna uprava Europske komisije za zdravlje i sigurnost hrane (DG SANTE) organiziraju seminar na kojem će predstaviti dvogodišnju inicijativu "State of Health in the EU" i rezultate istraživanja koji pokazuju stanje zdravlja u EU-u i Hrvatskoj za 2019. godinu (10 sati, Mirogojska 16, Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar")

PITOMAČA - Proizvođač čajeva Spider grupa otvorit će novi proizvodni pogon, investiciju vrijednu 28 milijuna kuna. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj s oko 15 milijuna kuna (10,30 sati, Spider grupa, Kladare 19 d).

RIJEKA - Investitor, tvrtka JTH Costabella, organizira obilazak gradilišta hotelskog resorta Costabella, na kojemu je u tijeku 3. faza radova - razvod struje i kanalizacije, završni radovi na fasadama, postavljanje zidnih obloga i keramičarski radovi. Gradilište će obići gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, generalni direktor JTH Holdinga, Jaroslav Třešňák, direktor JTH Costabella Borjan Brnčić, predsjednik Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić i Hilton General Manager Jose Luiz Ruiz. (u 11 sati, gradilište turističkog kompleksa Costabella, Opatijska ulica)