Danas u Hrvatskoj: Dan sjećanja na žrtvu Vukovara, Dan obilježavanja stradanja Škabrnje...

VUKOVAR - Komemorativnim skupom u dvorištu vukovarske bolnice te kolonom sjećanja gradskim ulicama do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata Vukovarci ali i cijela Hrvatska prisjetit će se na 28. obljetnicu sloma obrane Vukovara, najbolnijih dana u novijoj povijesti toga grada. Tijekom gotovo tromjesečne opsade Vukovara stradalo je 2.717 hrvatskih branitelja i civila, a grad je gotovo sravnjen sa zemljom. Na obilježavanju Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.-2019. "Vukovar - mjesto posebnog pijeteta" sudjelovat će i predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik Vlade Andrej Plenković. Premijer Plenković dat će izjavu za medije u 9,45 sati nakon dolaska u dvorište Opće županijske bolnice Vukovar, gdje će se u 10 sati održati prigodni program "Vukovar - mjesto posebnog pijeteta". U 10,30 sati državni vrh će se pridružiti Koloni sjećanja, koja u 12,15 sati stiže na Memorijalno groblje žrtava Domovinskog rata. U 12,30 sati ispred Spomen-obilježja žrtvama iz Domovinskog rata molitvu za vukovarske žrtve predvodit će Đuro Hranić, đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit. Za 12,40 sati najavljeno je odavanje počasti žrtvama Vukovara polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća. Zajednički vijenac u ime Republike Hrvatske položit će predsjednik Vlade Andrej Plenković s predsjednicom Republike Kolindom Grabar Kitarović i predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem. U 13 sati misu za sve pokojne i nestale u Domovinskom ratu predvodit će mostarsko-duvanjski biskup Ratko Perić. Između 14,30 i 14,45 sati državni vrh će položiti vijence na Spomen obilježje na mjestu masovne grobnice na Ovčari.

ŠKABRNJA - Dan obilježavanja stradanja Škabrnje obilježit će se komemorativnim programom u 10 sati. Nakon toga od 10,20 do 10,40 sati sudionici će u Koloni sjećanja krenuti do Spomen-obilježja masovne grobnice. U 10,40 sati najavljeno je polaganje vijenaca na Spomen obilježje masovne grobnice. Zajednički vijenac u ime svih izaslanstava položit će izaslanstvo Zajednice udruga civilnih stradalnika Domovinskog rata. U 11 sati u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije služit će se misa za sve stradale u Domovinskom ratu. U 12 sati kreće hodnja do spomen obilježja na mjesnom groblju sv. Luke gdje će se u 12,30 sati položiti vijenci na središnji križ kod spomen obilježja. Krvavi pohod na Škabrnju počeo je ujutro 18. studenoga 1991. napadom srpskog agresora, potpomognutim zrakoplovstvom bivše JNA, tenkovima i pješaštvom tzv. Kninskoga korpusa s Ratkom Mladićem na čelu. Nakon sloma otpora slabo naoružanih branitelja, iz podruma i kuća na najbrutalniji način istjerane su žene, djeca i starci, a samo je tog dana u Škabrnji ubijeno 48 civila i 15 branitelja. Pokolji i progoni nastavljeni su idućih dana. Tijekom višegodišnje okupacije, sve do oslobođenja u Oluji 1995., broj škabrnjskih žrtava povećao se na 86.

ZAGREB - Sindikat hrvatskih učitelja i Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama održat će konferenciju za novinare vezano uz štrajk u osnovnim i srednjim školama. Predsjednici sindikata Sanja Šprem i Branimir Mihalinec najavit će daljnji tijek štrajka (12 sati, zgrada sindikata Hypatia, 1. kat, dvorana Andromeda, Ulica Florijana Andrašeca 18a).

ZAGREB - Organizatori jednog od najstarijih vinskih festivala u Hrvatskoj, 14. međunarodnog festivala vina i kulinarstva Vinocom 2019, na konferenciji za medije predstavit će program tog festivala, koji će se u zagrebačkom hotelu Esplanade održavati 22. i 23. studenoga (12:00 sati, Hotel Esplanade, Mihanovićeva 1).

ZAGREB - U obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u Hrvatskoj je krajem rujna bilo 201.396 zaposlenih, što je za 4,3 posto ili 9.084 osobe manje nego na kraju kolovoza, a na taj je ukupni pad utjecalo smanjenje broja zaposlenih u obrtništvu, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).