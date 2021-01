Danas u Hrvatskoj: Donacija objekta i zemljišta Gavrilovićeve škole za petrinjske školarce

ZAGREB - Hrvatski sabor rad će nastaviti raspravom o Vladinom prijedlogu da se Zakon o obnovi od potresa na području Zagreba te Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije proširi i na područje Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije teško stradale u razornom potresu od 29. prosinca (9,30 sati, Trg Sv. Marka 2).

ZAGREB - Konferencija za medije Stožera civilne zaštite RH (11 sati, glavna dvorana Kongresnog centra Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Hrvatske bratske zajednice 4.) Predstavnici medija svoj dolazak trebaju potvrdite na e-mail do 9 sati, a zbog sigurnosnih mjera prilikom ulaska, na sjeverni/VIP ulaz u Kongresni centar potrebno je doći najkasnije do 10,30 sati. S obzirom na to da je broj nazočnih na konferenciji potrebno ograničiti na 25 osoba, u skladu s epidemiološkim mjerama, Hrvatska radiotelevizija i nadalje osigurava signal svima.

PETRINJA - Predsjednik Uprave Mesne industrije Gavrilović Georg Gavrilović i ravnatelj Srednje škole Petrinja Milan Orlić potpisat će Ugovor o donaciji objekta i zemljišta Gavrilovićeve škole za organizaciju nastave petrinjskih školaraca. Potpisivanju Ugovora prisustvovat će potpredsjednik Vlade Boris Milošević, ministar znanosti i obrazovanja RH Radovan Fuchs i sisačko-moslavački župan Ivo Žinić (13 sati, Gavrilovićev trg 1).

PODRUTE - Svečano će biti obilježena 29. godišnjica pogibije članova Promatračke misije Europske zajednice, kada je JNA MIG-om 21 srušio njihov nenaoružani helikopter u kojem su bila četvorica talijanskih i jedan francuski mirovni promatrač. Taj tragični događaj Grad Novi Marof kontinuirano obilježava kako se ne bi zaboravila žrtva europskih promatrača u uspostavi mira i očuvanju demokracije na ovim prostorima (11 sati, Podrute).

ZAGREB - Krajem prosinca prošle godine u Hrvatskoj je bilo gotovo 1,53 milijuna zaposlenih, što je 0,2 posto više nego u studenome, ali i 2,2 posto manje nego krajem prosinca 2019., dok je stopa registrirane nezaposlenosti iznosila 9,5 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku.