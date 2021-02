Danas u Hrvatskoj: Ministar Božinović na primopredaji vatrogasnih vozila, bijeli štrajk vozača saniteta...

KOKORIĆI/MAKARSKA/SPLIT - Predsjednik Vlade Andrej Plenković boravit će u posjetu Splitsko-dalmatinskoj županiji. Uz predsjednika Vlade bit će ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs. Predsjednik Vlade posjet županiji započet će obilaskom poplavom oštećenoga vrgoračkog naselja Kokorići, u 10,30 sati (Kokorići 5). Potom će se u 12,05 sati u Makarskoj susresti s gradonačelnikom Jurom Brkanom i suradnicima gdje će uručiti Ugovor o darovanju državne nekretnine (Obala kralja Tomislava 1). U 14 sati, predsjednik Vlade posjetit će Kampus Sveučilišta u Splitu gdje će se sastati s rektorom splitskog Sveučilišta Draganom Ljutićem (Ruđera Boškovića 31). U 15 sati predsjednik Vlade će se sastati s članovima Lučke uprave Split (Gat sv. Duje 1), a u 15,25 sati će se prigodno obratiti na svečanom otvorenju radova na projektu "Rekonstrukcija i dogradnja Obale kneza Domagoja I. i II. u Gradskoj luci Split" (Gat sv. Petra).

ZAGREB - Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sudjelovat će na primopredaji vatrogasnih vozila. Radi se o primopredaji prvih 20 vatrogasnih vozila, od ukupno 94, u sklopu projekta „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske“, sufinancirana sredstvima fondova Europske unije, putem Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Vozila će se uručiti javnim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima iz raznih hrvatskih županija, odabranima sukladno procjenama struke o prioritetnim potrebama kao dio adekvatnog i pravovremenog odgovora na krize i katastrofe. U sklopu obilaska vatrogasnih vozila predviđena je izjava za medije glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića, ministra gospodarstva i održivog razvoja Tomislava Ćorića te potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića (12,30 sati, Policijska akademija).

ZAGREB - Na konferenciji za medije predstavnici veledrogerija okupljeni u HUP-u očitovat će se o aktualnom stanju te daljnjim mogućnostima opskrbe lijekovima i medicinskim proizvodima. Unatoč rebalansu državnog proračuna krajem 2020. kada je osigurano dodatnih 670 milijuna kuna, te dodatnim sredstvima u iznosu 2,24 milijarde kuna, dugovanja bolnica i ljekarni prema veledrogerijama kontinuirano rastu. Iz veledrogerija upozoravaju kako su došli do ruba održivosti budući da je čak petina bolnica u posljednja dva mjeseca prestala s plaćanjem već isporučene robe. Na konferenciji za medije u prostoru HUP-a sudjelovat će predstavnici članica HUP-a Koordinacije veledrogerija koja okuplja četiri kompanije - Phoenix farmaciju, Mediku, Oktal Pharmu, te Medical Intertrade. Konferencija za medije bit će održana u skladu sa svim propisanim epidemiološkim mjerama zaštite (10 sati, Radnička cesta 52/1).

ZAGREB - Predsjedništvo SDP-a održat će online sjednicu. Izjave za medije predsjednika SDP-a Peđe Grbina predviđene su ispred središnjice stranke po završetku sjednice (16 sati, Iblerov trg 9).

KRAVARSKO - Na konferenciji za medije ispred crkve Uzvišenja Svetog Križa predstavljena će biti prva procjena šteta za područje Zagrebačke županije. Uz župana Stjepana Kožića, konferenciji će nazočiti i predstavnici najviše pogođenih područja u Zagrebačkoj županiji. Nakon što je župan Kožić 27. siječnja proglasio prirodnu nepogodu uzrokovanu potresom, gradovi i općine dostavili su prvu procjenu štete koja uključuje stambene objekte, OPG-ove, javne i kulturne ustanove (11 sati, Trg Stjepana Radića 17).

ZAGREB - Više od 700 vozača saniteta zbog, kako navode, nezakonito oduzetog koeficijenta, neisplate posebne nagrade za skrb covid-19 pacijenata i drugoga od danas organiziraju bijeli štrajk. Poručuju kako će, iako je u Ministarstvu usuglašeno povećanje koeficijenta, dok se to zaista i ne dogodi, voziti isključivo i samo prema pravilniku.

ZAGREB - Hrvatska gospodarska komora (HGK) i njezino udruženje za IT predstavit će analizu hrvatske IT industrije i utjecaja na nacionalnu ekonomiju s međunarodnom usporedbom, a na okruglom stolu s predstavnicima Središnjeg državnog za razvoj digitalnog društva, nekoliko domaćih ICT tvrtki i učilišta razgovarati o budućnosti hrvatske IT industrije (11 sati, internet). Uoči tog virtualnog događaja, izjave za medije uživo dat će potpredsjednik HGK za industriju i održivi razvoj Tomislav Radoš, predsjednik Udruženja za IT HGK Goran Mrvoš te državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Bernard Gršić (10,45 sati, Forum Zagreb, Radnička cesta 50).