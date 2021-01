Danas u Hrvatskoj: Ministar Butković u potresom pogođenom području, pressica Stožera...

ZAGREB - Konferencija za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske održat će se u glavnoj dvorani Kongresnog centra Nacionalne i sveučilišne knjižnice. (11 sati, Hrvatske bratske zajednice 4). Zbog poduzimanja sigurnosnih mjera prilikom ulaska, na sjeverni/VIP ulaz u Kongresni centar potrebno je doći najkasnije do 10,30 sati.

ZAGREB - Klub gradskih zastupnik SDP-a održat će konferenciju za novinare o inicijativi za sazivanje izvanredne sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba – potresi 28. i 29. prosinca 2020. U ime Kluba govorit će potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Matej Mišić, gradska zastupnica Lara Kvesić i gradski zastupnici Darko Liović i Branko Kolarić (10 sati, ispred Stare gradske vijećnice, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5).

SISAK/PETRINJA - Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković obići će oštećenu prometnu infrastrukturu na potresom pogođenom području. Procjene govore kako ukupni iznos šteta na državnim cestama i mostovima iznosi gotovo 80 milijuna kuna, no moguće je očekivati da će se taj iznos mijenjati kako budu napredovali detaljni pregledi. Ministar će najprije obići zgradu Željezničkog kolodvora u Sisku (10,15 sati, Trg Republike 1), a obići će i Lučku kapetaniju Sisak i proći cestom prema Petrinji te obići most Brest. Izjave za medije predviđene su na početku obilaska (10,15 sati, Željeznički kolodvor Sisak) i na kraju (11,35 sati, most Brest).

ZAGREB - Ukupne zalihe gotovih industrijskih proizvoda u na kraju studenoga u usporedbi sa zalihama na kraju listopada

manje su za 2,8 posto, a u usporedbi sa zalihama na kraju studenoga prošle godine manje su za 0,9 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku.