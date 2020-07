Danas u Hrvatskoj: NCVV objavljuje rezultate Državne mature, sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a...

ZAGREB - Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje (NCVV) objavit će rezultate ispita Državne mature, koji su se ove godine polagali u dva bloka. U prvom ispitnom bloku, koji je održan od 8. do 24. lipnja, maturanti su polagali ispite iz hrvatskog jezika, stranog jezika, matematike te materinskih jezika nacionalnih manjina. U drugom ispitnom bloku od 25. lipnja do 3. srpnja, polagali su se izborni predmeti. Maturanti imaju rok za prigovore do 15. srpnja, a konačni rezultati bit će objavljeni 20. srpnja.

ZAGREB - Zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a (16 sati, hotel Westin, Izidora Kršnjavog 1. Nakon toga, u istoj dvorani, održat će se sjednica Središnjeg odbora HDZ-a, s početkom u 17 sati. Na sjednici će se, među inim, analizirati rezultati HDZ-a na parlamentarnim izborima te imenovati novi glavni tajnik HDZ-a. Umjesto Gordana Jandrokovića na tu funkciju trebao bi doći njegov dosadašnji zamjenik i državni tajnik u Ministarstvu državne imovine Krunoslav Katičić.

ZAGREB - Nacionalno vijeće za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj održat će sjednicu. Snimatelji i fotoreporteri mogu snimiti početak sjednice nakon koje su predviđene izjave za medije (početak sjednice u 10 sati, Banski dvori).

ČAKOVEC - Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković sudjelovat će na svečanosti puštanja u promet I. faze sjeverne obilaznice Grada Čakovca. Radovi na prvoj fazi završeni su četiri mjeseca prije roka, a ukupna vrijednost prve faze obilaznice Grada Čakovca u duljini od 1,64 kilometara iznosi ukupno 37,4 milijuna kuna, bez PDV-a (11 sati, na lokaciji kružnog toka između Svetojelenske i ulice Globetka).