Danas u Hrvatskoj: Plenković u Čakovcu, nastavak sjednice Hrvatskog sabora, konferencija o strukovnom obrazovanju

Najavljujemo najvažnija događanja u Hrvatslkoj za srijedu, 4. ožujka:

ZAGREB - Nastavak sjednice Hrvatskog sabora (9,30 sati sati, Hrvatski sabor, Trg sv. Marka 6). Zastupnici će raspraviti Vladin prijedlog da se od 1. travnja povećaju rodiljne i roditeljske potpore za drugih šest mjeseci djetetova života. U prvih šest mjeseci rodiljna je potpora za zaposlene ili samozaposlene roditelje jednaka punoj plaći, a u sljedećih šest, ako roditeljski dopust koriste oba roditelja, ograničena je na 3.991 kunu. Vlada predlaže da se od 1. travnja taj iznos podigne za 1.663 kune i da iznosi 5.654 kuna, što bi bilo povećanje od 41,6 posto, no za roditelje koji imaju veću plaću od toga to će i dalje značiti smanjenje prihoda u drugih šest mjeseci. Sabor će raspraviti i dva oporbena zakonska prijedloga, a predložili su ih Miro Bulj (Most) i Ivan Pernar (SIP).

ČAKOVEC/VIDOVEC - Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Andrej Plenković predstavit će u Čakovcu svoj tim "Odvažno za Hrvatsku" na unutarstranačkim izborima (18,30 sati, HDZ Međimurske županije, Ulica Ruđera Boškovića 2). Nakon toga Plenković će se u Vidovcu družiti sa članovima stranke na kavi (20,30 sati, Etno kuća Domitrovec, Glavna 32)

ZAGREB - Konferencija za novinare na temu reforme strukovnog obrazovanja za koju je osigurano više od 1,3 milijardi kuna iz fondova EU-a (10 sati, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38). Bit će predstavljena evaluacija dualnog obrazovanja, pregled stanja regionalnih centara kompetentnosti i najavljena nova tri smjera koja idu eksperimentalno od iduće nastavne godine. Na konferenciji će sudjelovati ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak, njezin donedavni pomoćnik zadužen za strukovno obrazovanje Vlado Prskalo te ravnateljica Obrtničke škole za osobne usluge Zagreb Darinka Štampar Šmaguc, koja provodi jedan od programa dualnog obrazovanja.