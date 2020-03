Danas u Hrvatskoj: Plenković u Zadru, Kovač u Rijeci, konferencija SSSH ‘Želimo ostati u Hrvatskoj‘

ZADAR - U sklopu kampanje za unutarstranačke izbore, predsjednik HDZ-a Andrej Plenković i tim "Odvažno za Hrvatsku" obići će Zadarsku županiju, Ići će u Benkovac i Škabrnju, a u Zadru će se predstaviti u maloj dvorani Višnjik (19 sati, Splitska 3).

RIJEKA - Predstavljanje kandidata za predsjednika HDZ-a Mire Kovača i "Opcije za promjene" bit će u Rijeci. Izjave za novinare bit će prije druženja s članovima, snimatelji i fotografi moći će snimiti početak druženja (18 sati, Hotel Bonavia, Dolac 4).

ZAGREB - Ministar rada i mirovinskoga sustava Josip Aladrović, ministar uprave Ivan Malenica, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar i ravnatelj Državne škole za javnu upravu Rudolf Vujević potpisat će ugovor u vrijednosti većoj od 14 milijuna kuna za povećanje kvalitete javnih usluga kroz modernizaciju i povećanje dostupnosti edukacija za službenike javnog sektora u organizaciji te državne škole. Unutar 24 mjeseca provedbe operacije, 2000 državnih i javnih službenika proći će različite programe izobrazbe, razvit će se dvije nove usluge (platforma za e-učenje i nova web stranica) te unaprijediti organizacija rada Državne škole za javnu upravu. (10 sati, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ulica grada Vukovara 78).

ZAGREB - Sindikat prometa i veza Hrvatske udružen u Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), i Udruga sindikata vozača i prometnih radnika organiziraju konferenciju za novinare "Želimo ostati u Hrvatskoj" - nastavak sindikalnih akcija. Riječ je o nastavku sindikalnih akcija od kolovoza 2019. kad su njihovi članovi na 10 minuta zaustavili autobuse, a sada će s tridesetak autobusa odvoziti prosvjednu vožnju od Zagrebačkog velesajma do Ministarstva mora, prometa i infrastrukture jer njihovi zahtjevi do danas nisu ispunjeni: uređenje tržišta, ostvarivanje prava na poštenu i dostojnu plaću, te pravo na granski kolektivni ugovor. Ne dobiju li do 15. ožujka od nadležnih čvrsta obećanja za ispunjenje zahtjeva, za 17. ožujka najavljuju cjelodnevnu obustavu rada, a u slučaju neispunjenja zahtjeva 1. travnja kreću s obustavom rada do ispunjenja zahtjeva. (11 sati, Radnički dom, dvorana 427/IV., Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2).

ZAGREB - Predsjednica Kluba gradskih zastupnika Građansko-liberalnog saveza (GLAS) i Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) Anka Mrak-Taritaš, gradska zastupnica Sonja König i gradski zastupnik Stanko Kordić održat će konferenciju za novinare o prijedlogu izvješća kojim bi gradonačelnik trebao izvijestiti o stanju gradskih financija (9,40 sati, Stara gradska vijećnica, prizemlje, Vjenčana dvorana I., Ulica svetih Ćirila i Metoda 5).

ZAGREB - Zastupnik HNS-a u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Tomislav Stojak održat će konferenciju za novinare vezanu za raspravu o stanju u Dječjoj bolnici Srebrnjak (10,30 sati, Stara gradska vijećnica, prizemlje, Vjenčana dvorana I., Ulica sv. Ćirila i Metoda 5).

OPATIJA - U sklopu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture organizira dvodnevno događanje u Opatiji koje obuhvaća Konferenciju o pomorstvu i neformalni sastanak ministara prometa država članica Europske unije. Prvi dan pomorske konferencije namijenjen je širem krugu dionika. Uz europske ministre nadležne za poslove pomorstva i brodarstva, sudjelovat će i predstavnici europskih udruženja iz redova brodara, pomorskih zanimanja, posrednika pri zapošljavanju pomoraca, brodogradilišta i drugih predstavnika hrvatske, europske i svjetske pomorske industrije (9,30 sati, Hotel Ambasador, Feliksa Peršića 5).