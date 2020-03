Danas u Hrvatskoj: Premijer u pulskoj Općoj bolnici, HND o Zakonu o elektroničkim medijima, predstavljanje programa Place2Go...

PULA/UMAG - Predsjednik Vlade Andrej Plenković posjetit će Pulu i Umag. U Puli će posjetiti pulsku Opću bolnicu gdje će sudjelovati na potpisivanju ugovora o jamstvu za uredno izmirenje dugoročnih obveza te bolnice. Sastanak s predstavnicima pulske Opće bolnice zakazan je za 14 sati, potom će, u 14,20 sati, biti svečano potpisivanje ugovora, a nakon obilaska bolnice (14,35 sati), Plenković će dati izjavu za novinare (Zagrebačka 30). U Umagu će se sastati s predstavnicima Grada Umaga (18,15 sati, Ured gradonačelnika, Giuseppea Garibaldija 6).

UMAG - Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u sklopu unutarstranačke izborne kampanje u Umagu će predstaviti tim "Odvažno za Hrvatsku" (18, 30 sati, Gradska vijećnica, G. Garibaldija 6).

ZAGREB - U Hrvatskom novinarskom društvu održat će se okrugli stol o novom Zakonu o elektroničkim medijima. U raspravi se očekuje sudjelovanje ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek ili državnog tajnik Krešimira Partla, zatim predsjednika Hrvatskog novinarskog društva Hrvoja Zovka i drugih (12 sati, Novinarski dom, Perkovčeva 2).

ZAGREB - Zagrebačka Gradska organizacija SDP-a održat će konferenciju za novinare na temu higijenskog standarda u odgojno-obrazovnim ustanovama na području Grada Zagreba i odgovornosti Grada. O tome će govoriti predsjednik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras i tajnica GO SDP-a Tanja Djaković (10,30 sati, prostorije GO SDP-a, Praška 2/I).

ZAGREB - Poznati australski edukator, komunikator i popularizator znanosti dr. sc. Stuart Kohlhagen, poznatiji kao The Science Nomad, na Institutu Ruđer Bošković održat će prezentaciju svoga rada te s novinarima razgovarati o izazovima komuniciranja znanstvenih tema široj publici (10 sati, IRB, Bijenička 54). Kohlhagen je bivši ravnatelj australske organizacije Quastacon - The National Science and Technology Centre, poznat po svome međunarodnome radu s mladima i učiteljima.

ZAGREB - Predsjednik Vlade Andrej Plenković sastat će se u Umagu s predstavnicima Hrvatske udruge turizma, a na sastanku će, uz ostale, biti i ministar turizma Gari Cappelli (17,30 sati, Hotel Sol Garden Istra, Katoro 19).

ZAGREB - Organizatori Međunarodnog sajma turizma Place2Go na konferenciji za novinare predstavit će program tog sajma, koji će se ove godine održati 9. puta, od 13. do 15. ožujka (11 sati, Hotel Esplanade, Mihanovićeva 1).