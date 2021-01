Danas u Hrvatskoj: Pressice SDP-a, Mosta, Centra i Glasa...

ZAGREB - Klub gradskih zastupnika SDP-a održat će konferenciju za novinare na temu "Prijedlog zaključka o inicijativi za otpis računa za električnu energiju građanima Zagreba koji nakon potresa žive u stambenim kontejnerima". U ime Kluba govorit će potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Matej Mišić i gradski zastupnik Darko Liović (11 sati, Galerija Kristofora Stankovića u Staroj gradskoj vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5).

ZAGREB - Marija Selak Raspudić i Zvonimir Troskot iz Kluba zastupnika Mosta u Hrvatskom saboru govorit će na konferenciji za novinare o tome zašto EU fondovi ne mogu obnoviti Zagreb (10 sati, Hrvatski sabor, dvorana 'Ivan Kukuljević', Trg sv. Marka 6).

ZAGREB - Na konferenciji za novinare Kluba zastupnika Centra i Glasa u Hrvatskom saboru o "Inicijativi za jaču zaštitu žrtava seksualnog nasilja" govorit će Marijana Puljak, Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković (11,30 sati, Hrvatski sabor, dvorana 'Ivan Kukuljević', Trg sv. Marka 6).

RIJEKA - Predsjednik SDP-a Hrvatska Peđa Grbin, predsjednik GO SDP Rijeka Marko Filipović i potpredsjednica GO SDP Rijeka Sandra Krpan održat će konferenciju za novinare s temom "Osvrt na prijedlog nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine".

ZAGREB - Zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba Tomislav Stojak govorit će na konferenciji za novinare o temi "Prijedlog zaključka o izvješću o dosadašnjem radu i budućim planiranim aktivnostima Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije" (10,30 sati, u Galeriji Kristofora Stankovića u Staroj gradskoj vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5.)

ZAGREB - U organizaciji Jutarnjeg lista održat će se digitalna energetska konferencija “Upravljanje zelenom tranzicijom”. Kako realizirati sve prilike koje se u smislu investicija domaćoj energetici nude kroz europsko financiranje, te kako osigurati da te investicije rezultiraju koristima za krajnjeg potrošača i ekonomiju pitanje su na koja će odgovore ponuditi ključni sudionici hrvatskog energetskog sektora (10 sati, portal Jutarnjeg lista).