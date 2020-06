Danas u Hrvatskoj: Restart koalicija predstavlja gospodarski program, platforma ‘Dosta pljačke‘ nove partnere...

ZAGREB - U Ministarstvu znanosti i obrazovanja održat će se konferencija za novinare o pripremama za sljedeću školsku godinu s osvrtom na kurikularnu reformu. Bit će predstavljen hodogram aktivnosti reformskih razreda - novi udžbenici, novi tableti za učenike, računala za nastavnike. Na konferenciji će sudjelovati ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak (9,15 sati, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 4. kat, Donje Svetice 38).

ZAGREB - U okviru hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije od srijede 3. lipnja do petka 5. lipnja, održava se međunarodna znanstvena konferencija Better Future of Healthy Ageing 2020 (Bolja budućnost za zdravo starenje 2020). Radi se o najvećoj znanstvenoj konferenciji u sklopu hrvatskog predsjedanja EU. Konferencija će se održati online, a sudjelovat će vodeći znanstvenici iz Hrvatske i svijeta. Glavna tema bit će starenje i održivost zdravstvenog sustava. Konferenciju Better Future of Healthy Ageing 2020 organizira Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a održava se na Školi narodnog zdravlja "Andrija Štampar” odakle se koordinira on-line emitiranje konferencije (12 sati).

ZAGREB - Restart koalicija predstavit će gospodarski program. Predstavit će ga predsjednik SDP-a i lider Restart koalicije Davor Bernardić, predsjednik Središnjeg savjeta SDP-a Branko Grčić, predsjednica SDP-ova Savjeta za zeleni razvoj Mirela Holy, član SDP-ova Središnjeg tima za gospodarstvo Zvonimir Mršić, predsjednik SDP-ova Savjeta za gospodarstvo Josip Tica, potpredsjednik SDP-a Boris Lalovac te Marko Rakar, jedan od autora SDP-ove strategije digitalne transformacije. Na predstavljanju programa bit će i predsjednici stranaka članica Restart koalicije: Krešo Beljak, Silvano Hrelja, Anka Mrak Taritaš i Goran Aleksić. Predstavljanje se može pratiti i na službenoj Facebook stranici i Youtube kanalu SDP-a (10,30 sati, središnjica SDP-a, Iblerov trg 9).

ZAGREB - Na konferenciji za novinare predstavit će se politička platforma za predstojeće parlamentarne izbore okupljena pod imenom "Dosta pljačke". Slogan koalicije je: #beskompromisno. Politička platforma okuplja zasad političke stranke Živi zid i Promijenimo Hrvatsku, a na konferenciji će predstaviti nove partnere - stranke, inicijative i pojedince (11 sati, Cvjetni trg).

ZAGREB - Zastupnik HNS-a u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Tomislav Stojak održati će konferenciju za novinare u povodu predstojeće skupštinske sjednice koja će se održati 9. lipnja. Stojak će govoriti o prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2020. te o novom kreditnom zaduženju Grada Zagreba od 350 milijuna kuna, a što će biti neke od točaka dnevnog reda predstojeće sjednice Gradske skupštine (10 sati, Stara gradska vijećnica, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5 (prizemlje), Vjenčana dvorana II).

ZAGREB - U organizaciji Hrvatske udruge proizvođača toplinsko-fasadnih sustava HUPFAS održat će se panel diskusija o prijedlogu zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. Zakon o obnovi će predstaviti državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Željko Uhlir, a program potresne obnove profesor Građevinskog fakulteta Josip Atalić (14 sati, HGK, Rooseveltov trg 2).