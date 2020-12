Danas u Hrvatskoj: Sabor o položaju Hrvata u BiH...

ZAGREB - Nastavak 4. sjednice Hrvatskog sabora. Pred zastupnicima je još jedan dinamičan radni tjedan, vjerojatno ne posljednji u ovoj godini, a započet će ga raspravom o provedbi saborske Deklaracije o položaju hrvatskog naroda u BiH za 2019. godinu. Sabor je tu Deklaraciju donio u prosincu 2018. i u njoj odredio Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH kao tijelo koje mu jednom godišnje podnosi izvješće o ostvarivanju ciljeva navedenih u Deklaraciji (9,30 sati, Hrvatski sabor, Trg sv. Marka 6).

PETRINJA - Ministar obrane Mario Banožić uručit će četvorici pripadnika Hrvatske vojske ugovore o najmu stanova u Petrinji (12 sati). Događaju će nazočiti načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH admiral Robert Hranj. Izjave za medije predviđene su u 12,25 sati (Ulica Franje Ogulinca Selje, odvojak III br. 13).

ZAGREB – Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) održat će online predstavljanje nacionalnih rezultata sedmog ciklusa TIMSS istraživanja u znanju matematike i prirodoslovlja (12 sati). Rezultate će predstaviti djelatnice Centra Ines Elezović, Sandra Antulić Majcen, Jasmina Muraja i Biljana Vranković. Istraživanje TIMSS provodi se u sklopu organizacije IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement – Međunarodno udruženje za vrednovanje obrazovnih postignuća), a mjeri postignuća učenika u matematici i prirodoslovlju u četvrtim i osmim razredima osnovne škole te u četvrtim razredima srednje škole.

ZAGREB - Konferencija za medije SDP-a o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi. Sudjelovat će predsjednik SDP-a Peđa Grbin, potpredsjednik i potpredsjednica Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk i Mirela Ahmetović te članica Predsjedništva SDP-a i gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan Pentek (11 sati, središnjica SDP-a, Iblerov trg 9).

ZAGREB - Počinje 38. sjednica zagrebačke Gradske skupštine na čijem je dnevnom redu, uz ostalo, prijedlog razrješenja predsjednika Drage Prgometa (HDZ) i izbor Mislava Hermana (HDZ) za predsjednika Gradske skupštine. Na dnevnom je redu i prijedlog gradskog proračuna za 2021. gradonačelnika Milana Bandića te gradonačenikovo izvješće o Sljemenskoj žičari (9 sati, Kongresna dvorana Zagrebačkog velesajma, Avenija Dubrovnik 15).

ZAGREB - Članovi Kluba nezavisnih zastupnika zagrebačke Gradske skupštine Renato Petek, Marijana Sumpor (NLZG) i Tihomir Milovac održat će konferenciju za medije o svom prijedlogu zaključka o moratoriju na prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zagreba (8,30 sati, Zimski vrt Kongresnog centra Zagrebačkog velesajma, Avenija Dubrovnik 15).

ZAGREB - U povodu mjeseca borbe protiv ovisnosti održat će se online okrugli stol "Zašto se povećava konzumacija opijata u vrijeme koronavirusa i jesu li ovisnici rizična skupina za teške komplikacije covida-19?", u organizaciji Klinike za psihijatriju Vrapče i Gradskog ureda za zdravstvo (10 sati, internet). Zainteresirani za izjave govornika mogu doći ispred edukacijske dvorane bolnice Vrapče (u 9,40 sati, Klinika za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 32).

ZAGREB - Poduzetnici urbane aglomeracije Split u 2019. godini su ostvarili ukupne prihode u iznosu od 44,1 milijardu kuna, što je 82,4 posto ukupnih prihoda poduzetnika Splitsko-dalmatinske županije, pokazuju podaci Fine. Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika na području Urbane aglomeracije Split koja obuhvaća šest gradova (Split, Kaštela, Omiš, Sinj, Solin i Trogir) i sedam općina, pokazala je da je u 2019. na tom području poslovalo 11.511 poduzetnika s 65.426 zaposlenih, što je prosječno 5,7 zaposlenih po poduzetniku.