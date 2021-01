Danas u Hrvatskoj: Seizmološka služba dobiva novu opremu, predsjednik na gradilištu kontejnerskog naselja...

PETRINJA - Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetit će potresom pogođeno područje Sisačko-moslavačke županije. Dolazak u Petrinju predviđen je u 11,45 sati, kada će obići gradilište za kontejnersko naselje u petrinjskoj ulici Sajmište. U 12,15 sati, predsjednik će održati sastanak s gradonačelnikom Petrinje Darinkom Dumbovićem, gradonačelnicom Siska Kristinom Ikić Baniček i dogradonačelnicom Gline Brankom Bakšić Mitić u Pučkom otvorenom učilištu Kotva (Ulica Braće Hanžek 10, Petrinja). Nakon sastanka predviđena je izjava za medije Predsjednika Republike.

ZAGREB - Konferencija za medije Nacionalnog stožera civilne zaštite (11 sati, Kongresni centar Nacionalne i sveučilišne Knjižnice, Hrvatske bratske zajednice 4). Predstavnici medija svoj dolazak na konferenciju trebaju potvrditi na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do srijede, 13. siječnja, najkasnije do 9 sati. Zbog poduzimanja sigurnosnih mjera prilikom ulaska, na sjeverni/VIP ulaz u Kongresni centar potrebno je doći najkasnije do 10,30 sati.

ZAGREB - Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu predstavit će se nova oprema Seizmološke službe pri Geofizičkom odjelu PMF-a. Radi se o 20 kompleta seizmografa i 20 kompleta akceleratora u vrijednosti 4,5 milijuna kuna čiju je nabavu financiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Na predstavljanju će biti ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, dekan PMF-a Mirko Planinić i rukovoditeljica Seizmološke službe Ines Ivančić (15 sati, Horvatovac 102A, zgrada Kemijskog odsjeka PMF-a).

ZAGREB - Zajednička konferencija za medije oporbenih zastupnika zagrebačke Gradske skupštine održat će se na temu pomoći Grada Zagreba području Banovine i zahtjevu za sazivanjem izvanredne sjednice Gradske skupštine (10,30 sati, Starogradska vijećnica, Ćirilmetodska 5). Govorit će zastupnici iz klubova gradskih zastupnika SDP-a, Saša Molan i Darko Liović, Tomislav Tomašević ispred Kluba Lijevog bloka, Renato Petek ispred kluba Nezavisnih zastupnika, Anka Mrak-Taritaš ispred GLAS-a te Vladimir Andrić ispred kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Ferdeljija.

HRELJIN - Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić i gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić obići će radove na rekonstrukciji državne ceste DC501 čvor Oštrovica-Meja. Ukupna vrijednost radova je 37,8 milijuna kuna (bez PDV-a). Riječ je o jednoj od najopasnijih dionica na području Primorsko-goranske županije, a rekonstrukcija će utjecati na poboljšanje sigurnosti prometa. Izjave za medije će biti organizirane nakon obilaska gradilišta. (9,00 sati, kod restorana Bajta, Meja, Hreljin)