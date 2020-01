Danas u Hrvatskoj: Sjednice Vlade i Sabora, Europski sastanak o ravnopravnosti spolova...

ZAGREB - Sjednica Vlade RH, na kojoj će se, među ostalim, razmatrati prijedlog zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (10 sati, Banski dvori, Trg sv. Marka 2).

ZAGREB - Nastavak 16. sjednice Hrvatskog sabora. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku saslušat će kandidata za novog ministra zdravstva Vilija Beroša dok će na skupnoj saborskoj sjednici biti riječi o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama slijedom kojih bi se od 1. travnja povećale potpore za drugih šest mjeseci djetetova života. Sjednica Odbora za zdravstvo sazvana je za 8,30 sati, a očekuje se da će uz Beroša doći i premijer Andrej Plenković kako bi kandidata predstavio i 'branio' svoj izbor (9,30 sati, Hrvatski sabor, Trg sv. Marka 6).

ZAGREB - Na obilježavanju 25 godišnjice Hrvatske udruge leukemija i limfomi (HULL) nazočit će visoki predstavnici Ministarstva zdravstva, Sabora, Grada Zagreba te liječnici i profesori niza zdravstvenih ustanova (11 sati, muzej Mimara, Rooseveltov trg 5).

ZAGREB - Na Europskom sastanku o ravnopravnosti spolova u audiovizualnom sektoru bit će predstavljeno provedeno mapiranje za bolju informiranost o situaciji po pitanju ravnopravnosti, kao i identificirane dobre prakse. Sindikat novinara Hrvatske i Hrvatsko novinarsko društvo domaćini su događaja na kojem će biti prezentirani rezultati europskog projekta koji je trajao dvije godine u partnerstvu s Međunarodnom federacijom filmskih producenata (FIAPF), Europskom audiovizualnom produkcijom (CEPI), Europskom radiodifuznom unijom (EBU), Udruženjem komercijalnih televizija u Europi (ACT), Udruženjem europskih radija (AER), Međunarodnom federacijom glumaca (FIA), Europskom federacijom novinara (EFJ), Međunarodnom federacijom glazbenika, Međunarodnom alijansom umjetnosti i zabave (UNI MEI) i UNI Globalnim sindikatom (9,30 sati, Novinarski dom, Perkovčeva 2).

ZAGREB - Predsjednik GO SDP-a Zagreb Gordan Maras održat će konferenciju za medije na kojoj će govoriti o slučaju Dječje bolnice Srebrnjak (10,30 sati, prostorije SDP-a Zagreb, Praška 2/I.)

ZAGREB - Predstavnici Hrvatskog telekoma i magazina Bug predstavit će program ovogodišnjeg regionalnog tehnološkog sajma Bug Future Show, kojeg pod nazivom "The Arat of Science" zajednički organiziraju 6. veljače u Studentskom centru u Zagrebu (12 sati, Brewbites bar, Gajeva 10).

ZAGREB - Brexit ne donosi nikakve promjene za turistička putovanja iz Hrvatske prema Velikoj Britaniji ove godine, kao ni za ona iz te zemlje prema Hrvatskoj, te svi koji su već rezervirali ili tek planiraju putovati to i dalje mogu samo s osobnom iskaznicom, a kako će biti od iduće godine ovisiti će o sporazumima s EU. Ističe to više sugovornika iz sektora turizma za Hinu, naglašavajući i da očekuju da se svi sklopljeni ugovori za turistička putovanja između poslovnih partnera, touroperatora, agencija, hotelijera, avioprijevoznika i drugih iz obje zemlje realiziraju bez problema ove godine. I za individualna putovanja, koja si turisti sami organiziraju, očekuju da prođu bez problema, odnosno kao do sada.