Danas u Hrvatskoj - Vijeće na nacionalnu sigurnost, Sjednica Vlade, prezentacija globalnog projekta Plant - my - tree

ZAGREB - Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Péter Szijjártó potpisat će izjavu o namjeri jačanja gospodarske suradnje i s time povezanih prometnih veza između pograničnih područja dvije države. Potpisivanjem izjave dvije države će potvrditi snažne prijateljske odnose te nastojati doprinijeti daljnjem jačanju međusobnih veza u cilju pomaganja i jačanja gospodarskog i prometnog razvoja te povezivanja pograničnih područja (13 sati, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14).

ZAGREB - Sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost (13 sati, Ured predsjednika Republike). Izjave nisu predviđene, a nakon sjednice bit će poslavno priopćenje.

ZAGREB - Sjednica Vlade na kojoj će, među ostalim, biti riječi o aktualnom stanju i poduzetim mjerama koje se odnose na suzbijanje koronavirusa u RH, prijedlogu Zakona o izvršavanju kazne zatvora, izmjenama Zakona o osiguranju te o uredbi o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (9 sati, Trg Sv. Marka 2).

ZAGREB - Nastavak sjednice Hrvatskog sabora (9,30 sati sati, Hrvatski sabor, Trg sv. Marka 6).

BJELOVAR/KRIŽEVCI - Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković s timom "Odvažno za Hrvatsku" boravit će u Bjelovarsko-bilogorskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji. U 18,30 sati u Bjelovaru će svoj tim predstaviti u Hotelu Cental (Vatroslava Lisinskog 2), dok će u 20,30 sati u Križevcima popiti kavu s članstvom u Hotelu Kalnik (Trg svetog Florijana 15).

ZAGREB - Radionica "Space powering the Green Deal and the Digital Economy" koju organiziraju Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i Europska svemirska agencija (ESA), pod pokroviteljstvom hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a. Pozdravni govor održat će ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak te domaćin događanja, dekan FER-a Gordan Gledec, a na događanju će sudjelovati i direktor centra za promatranje Zemlje Europske svemirske agencije Josef Aschbacher (9.30 sati, Fakultet elektrotehnike i računarstva).

ZAGREB - Istraživački tim Fakulteta političkih znanosti javno predstavlja projekt "Istraživački novinarski laboratorij: Vjerodostojnost medija kroz kulturu eksperimenata i inovacije u redakcijama", skraćenog naziva JOURLAB. Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ), a cilj je tijekom četiri godine uspostaviti novinarski laboratorij u kojem će se proizvoditi i testirati nove novinarske forme i informativni oblici po uzoru na primjere dobre prakse na vrhunskim sveučilištima u SAD-u i Europi (10 sati, dvorana A, Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6).

ZAGREB - Prezentacija globalnog projekta Plant - my - tree za početak kojega će se u Hrvatskoj posaditi 10 tisuća stabala pošumljavanjem više od 15.000 metara kvadratnih. U sklopu projekta Plant - my - tree posađeno je više od 178.000 stabala, a nastao je u Njemačkoj radi zaštite okoliša, klime, šuma i održivosti biološke raznolikosti. Pod motom "Da generacijama ostavimo svijet u kojem vrijedi živjeti" bit će zasađeno 10.000 sadnica na području Gunje te Iloka (10,30 sati, Hotel Esplanade, Ul. Antuna Mihanovića).