Danas u Hrvatskoj: Vlada predstavlja nove epidemiološke mjere i 5. krug porezne reforme...

ZAGREB - Hrvatski sabor nastavlja zasjedanje (9,30 sati, Hrvatski sabor, Trg sv. Marka 6).

ZAGREB - Sjednica Vlade na kojoj će članovi dobiti informaciju o aktualnom stanju vezanom za koronavirus, a bit će predstavljene i nove, strože mjere, za suzbijanje njegova širenja. Mjere će na snazi biti do pred Božić, a ovisno o epidemiološkoj situaciji i dulje (12 sati, Hrvatske bratske zajednice 4). Pred Vladom će se naći i paket zakonskih prijedloga iz petog kruga porezne reforme, koji će, nakon jučerašnje podrške Sabora u prvom, biti upućen u drugo saborsko čitanje. Riječ je o prijedlogu izmjena zakona o porezu na dohodak, na dobit, PDV-u te fiskalizaciji u prometu gotovinom, uz koje sada ide i prijedlog izmjena zakona o o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Naime, predloženim bi se izmjenama zakona o porezu na dohodak snizile stope toga poreza s 24 na 20 posto te s 36 na 30 posto, a kako je taj porez prihod lokalnih jedinica to će za njih značiti i oko dvije milijarde kuna manji prihod. No, iz Vlade su još ranije poručili da to neće ići na teret lokalne samouprave nego na teret državnog proračuna pa se predloženim izmjenama zakona o financiranju lokalnih jedinica predviša povećanje udjela općina i gradova te županija u raspodjeli poreza na dohodak, dok bi se iz raspodjele ukinuo udio za fiskalno izravnanje (koji sada iznosi 17 posto) i za to bi se sredstva osigurala u državnom proračunu. Vlada će u drugo saborsko čitanje poslati i paket zakona iz područja bankarstva i osiguranja depozita, kojim se ono dalje usklađuje s europskim uredbama, a odlučit će i o pokretanju izrade strategije održivog turizma. Na dnevnom redu sjednice je i odluka o osnivanju Međuresornog povjerenstva za postupanje po zahtjevima stranih ulagača vezanim uz sporove koji proizlaze iz međunarodnih ugovora Republike Hrvatske iz područja poticanja i zaštite ulaganja.

SPLIT - Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce Split predstavit će na konferenciji rezultate akcije prikupljanja otpada iz mora koju je počela provoditi krajem svibnja za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Kroz 21 akciju čišćenja na plažama i podmorju u sedam obalnih županija prikupljeno je više od 4,5 tone različitog otpada. Središnji dio konferencije održat će se u maloj dvorani HGK, a ostatak sudionika pratit će događaj putem Zoom platforme. Također, na Facebook stranici udruge Sunce Split bit će postavljen link za izravni prijenos konferencije (11 sati, Trumbićeva obala 4 + Internet).

ZAGREB - Udruga "Zelena akcija" održat će na Trgu sv. Marka akciju u suradnji s udrugama i građanskim inicijativama iz različitih dijelova Hrvatske okupljenima u mrežu "Zero Waste Hrvatska". Akciju će održati jer smatraju da Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja uporno forsira izgradnju centara za gospodarenje otpadom iako su se prva dva, Marišćina i Kaštijun, pokazala promašenima. Tražit će da se o tome raspravlja na tematskoj sjednici saborskog Odbora za okoliš i razmotri promjena koncepta zbrinjavanja otpada (9 sati, Trg sv. Marka, iz smjera Ćirilometodske ulice).

ZAGREB - Predsjednica Kluba gradskih zastupnika Građansko-liberalnog saveza (GLAS) i Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) Anka Mrak-Taritaš, gradska zastupnica Sonja König i gradski zastupnik Stanko Kordić govorit će na konferenciji za novinare o prijedlogu proračuna Grada Zagreba za 2021. (10 sati, Stara gradska vijećnica, Ćirilometodska 5).

ZAGREB - Poduzetnici urbane aglomeracije Osijek u 2019. godini su ostvarili ukupne prihode u iznosu od 21,5 milijardi kuna, što je 76,5 posto ukupnih prihoda poduzetnika Osječko-baranjske županije, pokazuju podaci Fine.