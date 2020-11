Data-Link se spojio s Unijom: Stvorena grupacija s više od 250 zaposlenih

Hrvatska tvrtka specijalizirana za računovodstvene usluge Data-Link objavila je u četvrtak kako se spojila s holdingom Unija, slovenskom računovodstvenom kućom koja je prisutna u šest zemalja regije, čime je stvorena najveća regionalna grupacija specijalizirana za računovodstvene usluge s godišnjim prihodima većim od 10 milijuna eura. Grupacija sad izravno zapošljava više od 250 stručnjaka, a osim u zemljama regije, kroz ekskluzivnu partnersku mrežu prisutna je u dodatnih osam zemalja središnje i istočne Europe, navodi se u priopćenju.

Od sada će kompanija na hrvatskom tržištu raditi pod imenom Data-Link Unija i svojim će kupcima moći ponuditi najkvalitetnije usluge iz svog bogatog asortimana s preko 80 zaposlenih. Istovremeno, spajanje Data-Linka i Unije značit će i kombiniranje najboljih praksi dviju kompanija, ali i mogućnost za veće investicije u nove tehnologije i poslovna rješenja. Spajanje s Unija Holdingom komentirao je Tomislav Urbić, predsjednik Uprave Data-Link Unije, istaknuvši kako je ovo put prema ostvarenju vizije da se tradicionalno računovodstvo približi potrebama modernog doba.

– Pred našom industrijom su značajne promjene koje moramo uspješno implementirati u svoje poslovanje. Tehnologija već danas omogućuje gotovo potpunu automatizaciju jednostavnijih knjigovodstvenih zadataka, što će omogućiti računovođama da više vremena i znanja posvete dubinskim analizama poslovanja klijenata i preuzimanjem savjetodavne uloge. Data-Link je kroz cijeli svoj razvoj bio inovativan i među predvodnicima pri implementaciji tehnoloških novosti, a ulaskom u Unija grupu prije svega želimo zadržati tu viziju i dalje. Želimo našim klijentima omogućiti ono najbolje i najkvalitetnije što se na tržištu može dobiti, a istovremeno našim vrijednim zaposlenicima koji su najveća vrijednost Data-Link-a i cijele Unija grupe, omogućiti nužna znanja i sposobnosti kako bi bili potpuno spremni za računovodstvo nove generacije – rekao je Urbić.

Data-Link ove godine slavi 30 godina uspješnog poslovanja i iz nekoć male obiteljske tvrtke izrasli su u lidera na području računovodstvenih usluga s više od 70 zaposlenih i godišnjim prometom od 2 milijuna eura. Iz tvrtke ističu da su za taj uspjeh prvenstveno zaslužni njihovi zaposlenici, dugogodišnji klijenti te tehnološka inovativnost.

– Iznimno smo ponosni na ono što smo do sada ostvarili, a ovo spajanje je došlo kao kruna na cjelokupni dosadašnji rad. Proslaviti ćemo 30 godina rada, a s ovim spajanjem siguran sam da ćemo osigurati još puno poslovnih uspjeha u budućnosti. Veseli me što ćemo našim klijentima u budućnosti moći pružiti usluge na području 14 država CEE i Adriatic regije, kao i da ćemo još više biti pravi savjetnici u poslovanju, omogućiti im vrhunsku kvalitetu usluge te brze, točne i prilagodljive izvještaje kao podlogu za uspješno poslovno odlučivanje. U naredne tri godine okvirno planiramo uložiti oko 2 mil eura u tehnologije digitalizacije, automatizacija te umjetne inteligencije, u znanja i sposobnosti zaposlenika te daljnju konsolidaciju tržišta. Sve to ćemo puno lakše i brže ostvariti kao dio grupe umjesto sami, a posebno sam sretan što smo u Uniji našli pravog partnera za budućnost. Naše tvrtke su iznimno slične, dijelimo istu poslovnu kulturu kao i viziju o razvoju tvrtki i industrije u cijelosti. Uvjeren sam da je to veliki zalog i garancija još puno uspješnih godina poslovanja, mnoštvo zadovoljnih klijenata i zaposlenika – ističe Tomislav Urbić.