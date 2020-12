Davor Gjenero: Hrvatska u Bruxellesu stoji bolje nego što to pretpostavljamo

Sve je prošlo očekivano, komentira politički analitičar Davor Gjenero europski dogovor o proračunu zbog kojeg su zahvaljujući mađarsko-poljskoj blokadi strepile mnoge ekonomije.

- Uvijek se unutar Europske unije ovakve stvari riješe naizgled u zadnji čas. Stvorena je situacija u kojoj se svi mogu proglasiti pobjednicima. Rješenje je na oko solomonsko, ali dugoročno vodi ostvarivanju onoga što su zemlje središnje Europe htjele - kaže nam u telefonskom razgovoru Gjenero kako vidi jučerašnje postizanje dogovora u Bruxellesu o višegodišnjem financijskom okviru i paketu za oporavak koji ukupno vrijede 1,8 bilijuna eura.

Evo i što kaže na potez Mađarske i Poljske i na njihovu 'pobjedu'.

- Interpretativna izjava je kompromis koji otvara vrata da trenutno sve ostane kako jest. Odgovornost i pritisak na provođenje vladavine prava se prebacuje na Sud EU, što je dobro jer je time jasan kriterij. Izjava se odnosi samo na budući budžet, a odustaje se od primjene tog načela na ranije dogovorena sredstva. Poljska i Mađarska mogu govoriti da su formalno odnijele pobjedu, ali dugoročno ne mogu biti sigurne u svojoj praksi izbjegavanja provođenja temeljnih zajedničkih vrijednosti Europske unije.

Dogovorom je Hrvatskoj namijenjeno 24,2 milijarde eura za gospodarski oporavak.

- Hrvatska se u europskom smislu jako dobro pomaknula u dobrom smjeru i tu nije samo pitanje novca. Jednostavno, Hrvatska je počela svoje probleme rješavati na europski način. To što smo dobili na raspolaganje više novca no što se prvotno očekivalo, znači da je naš utjecaj unutar Europskog vijeća i EU institucija nešto veći nego naš BDP i naša veličina. Inače bismo jako loše stajali. S druge strane, počeli su se na drugim poljima pojavljivati stuacije na kojima preuzimamo zastupanje interesa nekih drugih država EU, također neke druge EU države govore u naše ime, a to je ono što se u EU radi. Pametno je bilo i delegiranje ovlasti na slovenskog premijera Janeza Janšu jer to govori da smo konačno riješili neke probleme i primjer je europskog dobrosusjedstva. Sve u svemu, meni se čini da Hrvatska u Bruxellesu stoji bolje nego što to pretpostavljamo - zaključuje Gjenero.