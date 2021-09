Davor Štern: Pet razloga zašto cijene prirodnog plina obaraju rekorde

Cijene prirodnog plina u Europi ovih dana obaraju rekorde, u utorak je prvi put u povijesti cijena tog energenta premašila tisuću dolara za tisuću kubičnih metara, pokazali su podaci specijalizirane burze ICE.

Prema riječima predsjednika Uprave ruskog Gazproma Alekseja Millera takve astronomske cijene posljedica su rastuće potražnje i zaostajanje u upumpavanju plina u podzemna skladišta Europe. No, bivši ministar gospodarstva i stručnjak za energetiku Davor Štern donosi svoje mišljenje zašto je cijena plina dosegla današnje razine.

Pet razloga zašto cijene plina obaraju rekorde

1. Pad proizvodnje radi nedostatnih ulaganja u istraživanje i proizvodnju plina. To je posljedica relativno niske cijene plina u proteklih nekoliko godina, naročito u proizvodnji Shale Gas u SAD-u.

2. Rusija je usmjerila veliki dio svojih isporuka prema Kini kao odgovor na otpor dijela država Europske unije prema izgradnji Sjevernog toka 2, uglavnom iz političkih razloga. Istovremeno je cijena koju plaćaju kineski trgovci veća od one koja se postiže u Europi.

3. Porastom upotrebe obnovljivih izvora energije u cijelom svijetu, naročito u EU, plin je, kao 'pomoćno gorivo' korišten za pogon termoelektrana u slučajevima kada struja iz obnovljivih izvora ne može zadovoljiti trenutnu potrošnju. Stoga, cijena plina u tim kratkoročnim intervalima (peakovima) potrošnje raste na spotu na neočekivane visine.

4. U očekivanju porasta cijena i niskih zimskih temperatura kompanije su počele skladištiti jeftiniji plin, čemu su dokaz relativno puna skladišta, kojih nema dovoljno.

5. Zastoj prijevoza robe kroz Sueski kanal doveo je do naglog skoka vozarina svih vrsta roba na svjetskoj razini pa je tako narasla i cijena vozarina LNG. Samim time dolazi i do povećanja cijene njegovog prijevoza. To se u konačnici iskazuje kao porast cijene plina, a time raste i cijena prirodnog plina, jer se povećava mogućnost dodatnog profita, što dobro koriste trgovci i burze.