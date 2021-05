Dejan Ljuština osnovao novu konzultantsku tvrku Vision Partners

- Uspostaviti novi savjetnički posao budućnosti, koji će biti tvrtka koju ću voditi i posjedovati zajedno s pažljivo odabranim partnerima, je bio moj dugogodišnji san. To je isto i mogućnost da se stvari rade ispravno te se rade s pravim ljudima - rekao je za Lider Dejan Ljuština koji je nakon dugogodišnje karijere u globalnim konzultantskim kućama PwC i Deloitte nedavno pokrenuo svoju konzultantsku tvrtku Vision Partners.

Veliki sustavi profesionalnih usluga izgubili su poduzetnički duh i postali korporacije, a ne partnerstva, kaže Ljuština i dodaje da su smo agilna i okretna sila na tržištu i umjesto da nude masovne proizvode, razvijaju prilagođena rješenja za njihove klijente sa svojim osobnim potpisima. Osim toga, za uspjeh u današnjem složenom svijetu mora postojati osjećaj zajedničkog cilja, partnerstva za klijenta i s klijentom. Zbog toga smo sastavili pažljivo odabrani tim partnera.

U Sudskom registru stoji da su osnivači ove nove tvrtke upravo Dejan Ljuština i Imo Invest iz Slovenije. Ljuština kaže da su s partnerima u tvrki Vision Partners nositelji ključnih kompetencija i da dolaze različitih konzultantskih okruženja.

- Kao što znate, dolazim iz PwC-a, Kruno dolazi iz McKinseyja i Deloittea, Lovro iz Kearneyja, i ne samo to, svi također detaljno pokrivamo različita područja nadležnosti. Aleš je stariji partner koji dolazi iz medijskog segmenta, ali s vrlo jakim sposobnostima za našu industriju i s bogatim iskustvom prije svega u upravljanju promjenama na najvišoj razini, što je ključni aspekt uspjeha kada mijenjamo tvrtke kako bi se prilagodili budućnosti. Na prvi pogled ništa novo. Ono što nas zaista spaja i zajednički je nazivnik cijelog našeg nastupa, ili ako želite naš identitet, upravo je naš odnos prema klijentima i njihovim izazovima. Ne vjerujemo u dobre i loše strategije, vjerujemo u one strategije koje u stvarnom poslovnom životu mogu napraviti promjene kojima se postiže cilj. I tu smo cijelo vrijeme zajedno s klijentom do konačnog cilja, konkretnih aktivnosti i dokazivih rezultata.

Kako ističe Ljuština, upravo su zahvaljujući svom iskustvu, sposobni razumjeti stvarne prepreke, a zbog usredotočenosti na rješavanje stvarnih problema i praćenje trendova, u mogućnosti su predvidjeti nadolazeće promjene ili utjecaje koji bi mogli značajno voditi klijentovu uspješnost i uspjeh.

Kroz novu tvrtku pružat će se integrirane usluge strateškog savjetovanja, pomoći kod spajanja i preuzimanja te podizanja efikasnosti kompanija. Glavne industrije s kojima će raditi su TMT (tehnologija, mediji i telekomi), energetika te retail/consumer sektor.

- Kao stručnjaci globalno smo prepoznati u svojoj industriji i imamo sposobnost mobilizirati najbolje stručnjake za teme na kojima ćemo raditi. Imamo partnerstvo s velikom globalnom savjetodavnom tvrtkom bez fizičkog prisustva u Srednjoj i Istočnoj Europi, imamo brojne industrijske stručnjake koji su ili bivši izvršni direktori velikih tvrtki u našoj industriji ili su nekada bili partneri u Tier 1 konzultantskim tvrtkama. Također surađujemo s istaknutim profesorima na području poslovnog savjetovanja s Harvard Business School. Nadalje, ključni smo partner za regiju dva najveća tehnološka investicijska fonda. To je novi, potpuno drugačiji, ali okretan i moćan model i vrlo smo dobro pozicionirani da pružimo najbolju stručnost za bilo koji projekt koji ćemo imati u regiji CEE - dodao je Ljuština.

U Sektoru telekoma, medija i tehnologije, kompanije su se, smatra Ljuština, uglavnom pokazale pobjednicima tijekom pandemijske krize. Bilo da su to telekomunikacije gdje su ljudi koristili sve više njihove usluge za ostajanje i rad od kuće, ili tehnološke tvrtke koje su zabilježile povijesni rast tržišne kapitalizacije bilo da se radilo o računalstvu u oblaku, e-trgovini, streamingu, gamingu, umjetnoj inteligenciji ili segmentu posljednje milje. A oni su i u najboljem položaju da imaju koristi u postpandemijskim vremenima. Sektor je sada relevantniji nego ikad. No ključ je postavljanje novih poslovnih modela i ideja za stvaranje nove vrijednosti.

- Što se tiče konzumenata i brandova, pred nama je vrijeme velike potrošnje. Ako imate relevantan proizvod i snažnu marku, pripremite se jer će ga ljudi sve više trošiti. Ali morate biti relevantni za navike kupaca i njihov instinkt, psihološki dizajn proizvoda / usluge mora biti središnji za njihove potrebe. Vidimo li opet lude 20-te u smislu potrošnje? Vjerojatno da. Hoće li svi uspijeti? Sumnjam - zaključuje Dejan Ljuština.