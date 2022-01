Dejan Sobočan: U pandemiji smo kreirali inovativan namještaj kojem Kina u Europi ne može konkurirati

Rast proizvodnje, prihoda, investicija, broja zaposlenih, povlačenje sredstava iz fondova EU, ekološka osviještenost... Iako ovo zvuči kao kakvo političko obećanje u predizbornoj kampanji koje će, naravno, ostati samo to, obećanje, pobrojene aktivnosti nisu nikakav neostvariv popis želja, nego podaci kojima se bez imalo lažne skromnosti može pohvaliti tvrtka Sobočan iz Murskoga Središća. Smještena na 500-tinjak metara od slovenske granice, ta tvrtka koja postoji dvadesetak godina široj je javnosti bila prilično nepoznata. Doduše, proizvodila je i prodavala namještaj za mnoge renomirane kupce, svjetske lance trgovina, no tek se lansiranjem vlastitog proizvoda, mobilnoga stola movo, za koji je osvojila nekoliko nagrada, više probila u medijski prostor. Njezin vlasnik i osnivač Franjo Sobočan prilično je samozatajno u dvorištu obiteljske kuće gradio i nadograđivao pogon za proizvodnju namještaja, no vrlo brzo prerastao je granice svoje okućnice, ali i Hrvatske. Iz godine u godinu investirao je i širio se, gradio nove hale, ali i pronalazio nove inozemne kupce. Prema istom principu obiteljsku poslovnu priču zajedno s njim grade dvojica njegovih sinova. S jednim od njih, Dejanom Sobočanom, koji je na poziciji izvršnog direktora, razgovarali smo o daljnjim planovima međimurske kompanije.

Do sada ste bili orijentirani na proizvodnju namještaja po narudžbi za druge, no tijekom koronakrize lansirali ste vlastiti proizvod, mobilnu radnu jedinicu movo. Kako je do toga došlo i znači li to da u budućnosti planirate na tržište izbaciti još neke svoje proizvode?

– Kreiranje vlastitih proizvoda zacrtali smo u dugoročnim strateškim planovima, no koronakriza ubrzala je taj proces. Pokazalo se točnim da je svaka kriza ujedno prilika. Tako nam je i ova omogućila više vremena za promišljanje. U razgovorima s kupcima, partnerima i prijateljima koje smo stekli na zapadnom tržištu rodila se ideja koju je naš Sobočan dizajn studio u Zagrebu pretočio u inovativan proizvod – mobilne radne jedinice movo – koje su se pokazale kao odlično rješenje za radne prostore, ali i rad od kuće. Upravo radimo na svome novome proizvodu, a u završnoj je fazi izrade uzoraka i vlastita kolekcija uredskog namještaja. Važno je istaknuti i suradnju s Arhitektonskim fakultetom u Zagrebu. Naime, uključili smo i studente dizajna koji su imali priliku izraditi prijedloge i skice svoga viđenja Sobočanova uredskog namještaja..

Zbog mova ste otvorili privremenu trgovinu u Berlinu. Planirate li dalje otvarati takve trgovine i zašto ste se odlučili na to?

– Planiramo otvoriti i privremenu trgovinu u Amsterdamu. Pop-up stores zapravo nam služe kao izložbeni prostor za naše proizvode jer je naš namještaj namijenjen tvrtkama za opremanje njihovih ureda ili pak za njihove zaposlenike koji rade od kuće, što je sada sve češće slučaj. Naime, mnogi su sajmovi prošle godine otkazani zbog korone, što je utjecalo i na naš plasman. Od tri sajma na kojima smo planirali sudjelovati održao se samo jedan. Iako je riječ o za nas najmanje potentnom sajmu, i na njemu smo uspjeli ostvariti dobre rezultate i sklopiti ugovore s distributerima. Očekujemo da će se u ovoj godini situacija malo popraviti. Neki su sajmovi, doduše, i ove godine otkazani ili odgođeni. Milanski je prebačen na početak lipnja, a onaj u Kölnu iz siječnja u iduću godinu. Upravo na tome nama iznimno važno sajmu dobili smo odličnu izložbenu poziciju, uz bok najvećim svjetskim brendovima, jer je naša kolekcija iznimno zaintrigirala organizatore. Na sajmovima se tek trebamo profilirati s vlastitim kolekcijama proizvoda, to je za nas potpuno novo igralište na koje sad izlazimo.

Kakvi su vam daljnji planovi? Što namjeravate u srednjoročnom razdoblju?

– Naš je primarni cilj daljnje povećavanje udjela na tržištima Europske unije. Za ovu godinu planirali smo 20-postotni rast​ prihoda, a daljnjih pet godina želimo rasti između 10 i 15 posto. Naši planovi temelje se na povratnim informacijama naših kupaca i trendovima prodaje na zapadnim tržištima. Uz to planiramo i dalje znatno ulagati u proizvodnju. Ove godine planiramo investiciju od 40 milijuna kuna, a zaključno s 2024. investirat ćemo oko 55 milijuna kuna, i to najviše u gradnju novih prostornih kapaciteta, novu tehnologiju te obnovljive izvore energije. Usporedno s tim ulažemo u ljude i unaprjeđenje internih procesa i organizacije. Tako smo prošle godine završili sistematizaciju radnih mjesta i prilagodbu svojih potreba sustavu ERP-a. U prosincu je tako počela provedba radnih naloga u sklopu novoga sustava. Posebnu pozornost pridajemo ulaganju u edukacije i usavršavanje zaposlenika u svim segmentima poslovanja, što ćemo, zasigurno, nastaviti i ubuduće.

Spomenuli ste ulaganje u obnovljive izvore, o čemu je riječ?

– Na proljeće ove godine dovršit ćemo postavljanje solarnih modula na svoje proizvodne hale. Riječ je o investiciji od 3,6 milijuna kuna uz sufinanciranje od 2,3 milijuna kuna. Solarnom energijom tako ćemo uspjeti zadovoljiti oko 65 posto svojih potreba i na godišnjoj razini zahvaljujući toj investiciji uštedjeti oko dva milijuna kuna. Do sada smo godišnje na plin i struju trošili 1,9 milijuna kuna, a ove ćemo zbog povećanja obujma posla, ali i očekivanog povećanja cijena, za tu stavku izdvojiti oko 3,3 milijuna kuna. To potvrđuje da je ulaganje u obnovljive izvore energije opravdano, a i, rekao bih, nužno.

Koliko danas izvoz sudjeluje u vašim prihodima?

– Izvoz nam tvori otprilike 70 posto prihoda. Najviše izvozimo u Austriju, Njemačku, Irsku, Dansku i Nizozemsku. Imali smo i nekih projekata na Bliskom istoku, u Tunisu, Alžiru, radili smo i u Dubaiju i Singapuru, no većinu prihoda ipak ostvarujemo na području zapadne Europe.

Uspijevate konkurirati jeftinijim proizvođačima iz Kine?

– Profilirali smo se s proizvodima više dodane vrijednost. U tom segmentu u kojem poslujemo jako je važno imati konstruktorsko znanje, važno je sklopiti proizvod od više sastavnih materijala. Na takvim je projektima konkurencija iz Kine znatno manja. U posljednje vrijeme dodatno nam idu u prilog globalni događaji. Kina postaje sve veći potrošač pa kineske tvrtke imaju priliku plasirati proizvode na svoje tržište. S druge strane, kineski proizvod sve je skuplji zbog transporta. Osim toga, tržište se jako promijenilo. Sve se posljednjih deset godina ubrzalo​. Kupci naših proizvoda žele fleksibilnost, jako im je važno da imaju priliku češće utjecati na promjenu svog koncepta. Danas je potrebno biti fleksibilan, moći proizvoditi u manjim količinama, a sve nam to ide u prilog.

