Dekani američkih sveučilišta posjetili zagrebačku tvrtku Q

Nakon što su Q ove godine već posjetili MBA studenti američkih sveučilišta, te američki veleposlanik W. Robert Kohorst, ovaj put to su učinili dekani i voditelji MBA programa prestižnih američkih sveučilišta. Izrazili su želju za posjetom Q-u, najbrže rastućoj softverskoj agenciji u Europi, kako bi se bolje upoznali, te istražili potencijale za edukaciju i poslovni razvoj.

Q je američke goste upoznao s tvrtkom, poslovnim modelima i procesima. Prezentirao im je projekte koje su radili za neka od najprestižnijih svjetskih imena kao što su The Times, BBC, Hilti, Facebook, Coca-Cola, Volkswagen, Audi, Mini, HomeExchange, Pfizer, Twint, Walmart, ali i svoj novi proizvod – aplikaciju Jenz, koja spaja ono najbolje od društvenih mreža do svakodnevnih alata koje koristimo u poslu, u jednu zabavnu priču.

Nakon predavanja, u Q-u su organizirane brainstorming radionice, gdje su Q-ovci zajedno s dekanima i profesorima razmišljali kako proširiti poslovanje Q-a u Americi, te kako plasirati novu aplikaciju Jenz na američko tržište. Američki predstavnici su na kraju svima s oduševljenjem prezentirali moguća rješenja i prijedloge.

- Ponosni smo kad nas kontaktiraju i prepoznaju prestižne obrazovne ustanove! Postali smo referentna IT i business točka u Europi, gdje američki studenti, profesori, pa i dekani dolaze učiti od nas. Zanima ih naš globalni uspjeh, posebno način na koji vodimo unikatne poslovne procese koje smo razvili sami. Sama radionica je bila veoma intenzivna, izrodile su se razne ideje, ali i interesi za buduće poslovne suradnje. Očekujemo američke goste ponovno, a već su nam najavili posjet polaznika prestižnog MBA programa iz Silicijske doline - prepričava CEO Filip Ljubić.

Reakcije dekana i voditelja MBA studija sa sveučilišta Yale, Georgia, Houston, Texas San Antonio, Utah, Oregon, Wisconsin i drugih, bile su odlične.

-Impresionirani smo Q-om! Cijelim timom zapravo. Cijeli posjet, izrada strategije, uključenost svih sudionika, sve je zaista bilo odlično. Mislim da ćemo svoj posjet Zagrebu i Q-u svakako ponoviti - staknula je organizatorica posjete Wallis Milam.

Posjet je organiziran u sklopu WorldStrides ISA Custom programa, najveće američke obrazovno putničke organizacije koja svake godine šalje više od 400.000 studenata na edukativna putovanja u više od 100 zemalja u svijetu.

Q u Sjedinjenim Američkim Državama posluje kroz predstavništvo u New Yorku, a do sada su uspješno završili projekte za vodeće američke tvrtke kao što su Coca-Cola, Facebook, Walmart ili United States Postal Services. Dodatno, prošle godine Q je u SAD-u nagrađen za izvrsnost brenda, primivši nagradu REBRAND 100® Global Awards i to zajedno s američkim tvrtkama HP i Cadillac, što pokazuje njegov globalni uspjeh.