Denis Čupić: Trgovački centri nisu žarišta koronavirusa, kao što to nisu ni ugostiteljski objekti

Denis Čupić za sebe kaže da je najmanje od svega upravitelj trgovačkog centra Westgate, a najviše serijski poduzetnik. U sklopu zaduženja njegove tvrtke samo je jedan od zadataka upravljanje Westgateom, s čime ga većina u Hrvatskoj povezuje. Zato s posebnom pozornošću ne samo da prati odluke Stožera civilne zaštite vezane uz trgovinu i cijeli taj sektor nego kao predsjednik Koordinacije neprehrambene trgovine i trgovačkih centara u HUP-u i sukreira te mjere.

Evo nas u prosincu, mjesecu u kojem je potrošnja iz godine u godinu prebacivala rekorde. Kakav će biti ovogodišnji božićni šoping, što predviđate?

– Nažalost, sve naznake govore o drastičnom padu potrošnje u prosincu, što će biti samo nastavak trenda koji je obilježio ovu godinu. Bude li se ograničio rad trgovina i uvele nove epidemiološke mjere, što se najavljuje, prosinac bi mogao podbaciti za gotovo 40 posto u odnosu na prošlogodišnji. Zatvori li se pak do Božića kompletna neprehrambena trgovina, promet u cijelom sektoru na godišnjoj bi razini pao za 20 posto jer se u nekim dijelovima naše djelatnosti u prosincu ostvaruje 35 posto godišnjeg prometa. Uza sve to anulirane su sve stope rasta trgovine iz prijašnjega petogodišnjeg razdoblja i domaća trgovina danas je u veoma nezavidnoj situaciji.

Nedavno je netko iz Stožera poručio javnosti da ako tko i treba ići u neki trgovački lanac, neka obavi sve u deset minuta i iziđe van. Kako ste se osjećali kad ste to pročitali? Jesu li trgovački centri žarišta zaraze?

– Tu je bila riječ samo o nespretnoj izjavi jer poznajem osobu koja ju je dala, a mediji su je prenijeli tako da postane ekskluzivna i bombastična. Trgovački centri nisu žarišta koronavirusa, kao što to nisu ni ugostiteljski objekti. Međutim, u napadima na ta dva dijela domaćega gospodarstva prednjači jedan od stožera sa sjevera Hrvatske, gdje je mnogo zaraženih, i to već neko vrijeme. Taj stožer, primjerice, predlaže neodržive, pa čak i opasne, mjere za trgovinu, poput mjerenja temperature na ulazu u trgovačke centre, što bi tek stvorilo veliku ugrozu zbog grupiranja ljudi na samo jednoj točki. Treba jasno reći da ne postoji ni jedan evidentirani slučaj žarišta zaraze u trgovini ili u trgovačkim centrima, ali istodobno postoji više dokaza o lancu zaraza u proizvodnim pogonima prerađivačke industrije na sjeveru zemlje. Istodobno ti lokalni stožeri ne traže i ne predlažu jasne epidemiološke mjere za takve pogone niti se zauzimaju za kazne protiv neodgovornih poslodavaca. Posebno je štetna izjava jednog župana koji je javno rekao da zna za slučajeve u kojima poslodavci od radnika traže da kriju kontakte, koji sprječavaju samoizolacije svojih zaposlenika, a koji na to poentira da to ne odobrava, ali da razumije. Taj isti župan onda u međuvremenu upire prstom u uslužne djelatnosti i traži da se nama zabrani rad. Nažalost, cijela ova situacija otkrila je niz demagoga, a i razotkrila neuspješne gospodarstvenike među političarima.

U kojim su proizvodnim pogonima najveći problemi?

– Problem su svi veći proizvodni pogoni, posebno na sjeveru. Ne bih ni u koga upirao prstom, ali većina ljudi koja u njima radi i koja se na kraju i zarazila na posao se vozi organiziranim autobusima ili zajedno u automobilima, u pogonima u kojima rade nema jasne kontrole nose li se maske cijelo vrijeme, nema obveze dezinfekcije, malo je sanitarnih čvorova, a nema ni mjesta za distancu. Najviše je zaraženih iz općina oko Varaždina i zato i jest situacija u toj županiji među najlošijima u Hrvatskoj, a odande su isti ti radnici. Nužno je stoga propisati horizontalne mjere za pogone jer taj segment gospodarstva nema epidemijske regulacije, što zapravo ne štiti dobre poslodavce od onih loših, koji ne paze na epidemijsku ugrozu.

