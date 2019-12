Deset najvažnijih događaja koji se NISU dogodili u 2019.

1. Cijene nisu pale zbog nižeg PDV-a ---

Na znakovit datum, 1. travnja, počeo je raditi uskrsli ujedinjeni Državni inspektorat. Kad ga je Milanović ukinuo, 786 inspektora razasuo je po četrdeset inspekcija u osam ministarstava. A kad je Inspektorat uskrsnuo, nabubrio je gotovo dvostruko, na 1450 inspektora. No taj događaj u javnosti se nije osobito osjetio. Kao da su inspektori vrlo nježno obavljali svoj posao. Doduše, to ne misli 79 ugostitelja (među 7162 kontrolirana) kojima su objekti od početka travnja do kraja listopada zapečaćeni 'zbog obavljanja ugostiteljske ili turističke djelatnosti bez registracije, odnosno bez akata za obavljanje registrirane djelatnosti'. Zato jedva čekam (kao i svi poduzetnici) da se ostvari najava glavnoga državnog inspektora Andrije Mikulića da će na webu Inspektorata (dirh.gov.hr) objaviti popis propisa koji se nadziru u inspekcijskim nadzorima.

3. Crni labud – HDZ-ov dežurni Pedro za sve poraze ---

Iz inače dosadne predsjedničke kampanje izdvaja se samo jedan protagonist, redatelj Dario Juričan, koji se ipak nije uspio kandidirati kao Milan Bandić (u skladu s imenom koje je i zakonski uzeo, ali prekasno za ovu kandidaturu). No zato iz dana u dan razveseljava javnost performansima – između središta Zagreba i Pantovčaka – uza slogan 'Korupcija svima, a ne samo njima'. I tako je pravi kontrapunkt ozbiljnijoj antikorupcijskoj kampanji Mislava Kolakušića. Ili je možda Juričan/Bandić ipak ozbiljniji od eurozastupnika Kolakušića?

6. Strategija 2030. još na čekanju ---

Prodavanje magle više nije puka dosjetka, nego postaje lukrativna poslovna kategorija. Hrvatska je ove godine dobila originalni proizvod – hladovinu. Koncesionari jadranskih plaža počeli su, naime, iznajmljivati i dodatno naplaćivati – mjesta u hladu. Jedna ležaljka na Trpnju iznajmljivala se za 25 kuna, a u hladovini ispod palme cijena se popela na 75 kuna. To me podsjetilo na također originalne hrvatske izume – karlovačku maglu, pašku buru i lički špiljski zrak koji se prodaju u staklenkama. Ipak, najoriginalniji je OPG Jagić. U Telašćici na Dugom otoku pod nazivom Lucky Donkey Shit prodaje, naravno, magareća govna. Cijena jednog suvenira – prava sitnica: 40 kuna.

8. Izmislila rođendan da bi dobila auto ---

Sad već bivša direktorica tvrtke Croata iz Biograda Nikolina Kovačević najprije je izmislila trideseti rođendan lokalnog radija (tri godine prerano), u povodu toga organizirala je nagradnu igru, a onda je napokon, izvještava Slobodna Dalmacija, sama izvukla dobitnike dviju glavnih nagrada. Tako je sponzorska Toyota Aygo otišla u ruke Dijani Mikić, a skuter Vesni Šekulin. Dijana je majka Marka Mikića, direktoričina nevjenčanog supruga, a Vesna je majka Drine Bešenić, pročelnice u biogradskoj gradskoj upravi. Kad je pukla bruka, skuter je vraćen, ali ne i automobil. Direktorica je pak otišla na bolovanje pa dala otkaz ispraznivši prije toga račun. Ostavila je minus od oko 800.000 kuna i desetak ljudi bez plaće od kolovoza.

9. Godina u kojoj opet nisu ukinute vize za SAD ---

Godinama hrvatski diplomati obilaze washingtonske hodnike ne bi li isposlovali ukidanje viza Hrvaticama i Hrvatima za SAD. Amerikanci su svih tih godina, još od ulaska Hrvatske u EU, vrlo susretljivi i puni razumijevanja: 'Vi Hrvati sve ste bliže ukidanju viza, ali, eto, mi imamo stroga pravila – vize su obvezne za sve države iz kojih se odbija više od tri posto zahtjeva.' Pa nam je onda američki izvor šapnuo rješenje: neka vize zatraži što više bogatih poslovnih ljudi i političara, kojima će sigurno biti odobrene, pa makar ih i ne iskoriste. Tako su problem s vizama riješili Poljaci, pa zašto taj efikasni recept ne bismo iskoristili i mi? Za razliku od prethodna dva laureta to neće biti prodavanje, nego kupovanje magle.

10. Brexit – najvažniji globalni 'nedogađaj' ---

Ne sjećam se da će bilo koja druga ishitrena odluka imati veće posljedice za život cijeloga kontinenta, a pogotovo za budućnost Velike Britanije, Škotske i Sjeverne Irske. Populistički trik garniran čak i obmanom Kraljice na kraju je kao britanskoga Pirova pobjednika iznjedrio Borisa Johnsona. Sapunica s Brexitom cijelu se godinu provlači medijskim prostorom, a finale će imati, valjda, na novi obećani datum – 31. siječnja. U svakom slučaju, Brexit je najveći globalni događaj koji se ove godine nije dogodio.