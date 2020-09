Desetljećima su mešetarili nekretninama turističkih kompanija u Hrvatskoj, a sad ih srušio mađarski ‘utjerivač dugova‘

'Novac vrijedi dvostruko u državi kojoj nedostaje kapitala! Bili smo prvi strani ulagači, otvarali smo nova radna mjesta. Vjerovali smo u rađanje istaknutog turističkog statusa Hrvatske i znali smo da možemo biti najveći korisnici toga, ukoliko to uspije.'

Ova poruka napisana je na mrežnoj stranici kompanije Adriatiq Islands Group u vlasništvu dvojice mađarskih poduzetnika, Tamasa Vitezya i Laszla Attile Kerekesa, koji već desetljećima mešetare nekretninama turističkih kompanija u Hrvatskoj. Uz njihova imena vežu se brojne afere, predstečajni i stečajni postupci, dugovanja prema gotovo svim institucijama i već gotovo 20 godina njihove poslovne afere u Hrvatskoj 'prolaze ispod radara'.

No čini se da je njihovim poslovnim pretakanjima došao kraj, poslovni model počeo je 'pucati po šavovima'. Na žalost, za to se nisu pobrinula hrvatska pravosudna tijela već mađarski otkupljivači potraživanja, odnosno mađarska kompanija Bohemian Financing. Sve je počelo lani kada je Bohemian sa tvrtkom Canberra Invest preuzeo njihovu hotelsku kompaniju Primošten d.d, a sada i Hotele Jadran d.d.. Situacija je kulminirala ovog ponedjeljka na Glavnoj Skupštini Hotela Jadran, na kojoj je mađarski dvojac nastojao istisnuti novog vlasnika putem Vitezyjevog opunomoćenika iz Mađarske. To mu nije uspjelo.

Prema riječima dioničara koji su prisustvovali Skupštini koja je trajala tri sata, bilo je vrlo kaotično i dinamično, a glavna rasprava odvijala se između Vitezyjevog opunomoćenika i hrvatske odvjetničke delegacije Bohemian Financinga koji je 11. kolovoza postao stopostotni vlasnik zagrebačke tvrtke Topaz putem koje je mađarski dvojac provodio financijske operacije u Hrvatskoj. Topaz je do sada bila u vlasništvu 86 posto dionica Hotela Jadran, a njezin vlasnik je mađarska tvrtka Dalmacia Holidays, u vlasništvu Vitezyja i Kerekesa, koja je završila u stečaju. Opunomoćeniku nije uspjelo istisnuti nove vlasnike, štoviše smijenjen je dosadašnji Nadzorni odbor, a Uprava, na čijem je čelu Nives Grzunov, nije dobila povjerenje.

Na čelima NO Primoštena i Hotela Jadran sada je Dániel Jellinek iz Bohemiana, milijarder i jedan od najbogatijih poslovnih ljudi iz Mađarske. Vitezy je u dopisu tvrdio da ga je tvrtka Bohemian prevarila, kupivši potraživanja za mali iznos i na taj način ovladala tvrtkom. Na Skupštini se nije pojavila većina malih dioničara, bivših i sadašnjih zaposlenika i dobavljača Hotela Jadran, ali ni predstavnik CERP-a, državne institucije koja nije poslala odgovore na naša pitanja o sudbii kompanije.

Više od 30 tvrtki u Hrvatskoj povezano je sa Vitezyjem i Kerekesom i od cijele hobotnice čovjeku se lako zavrti u glavi. O događanjima u svakoj pojedinoj kompaniji mogao bi se napisati kriminalistički roman.

Vitezy i Kerekes od države su jeftino kupovali hotele i marine u Hrvatskoj. Konkretno, radi se o Hotelima Jadran, tvrtki Primošten d.d. i Jelsa d.d, te marinama Tribunj i Kremnik. Sve te kompanije prošle ili kroz stečaj ili predstečaj, s time da otvaranje predstečajnog postupka u slučaju Hotela Jadran traje još od 2013. godine i tek krajem ove godine bi se postupak trebao realizirati.

Jelsa je zapravo jedina preostala hotelska kompanija u Kerekesovom carstvu, ali je, kako saznajemo, i ona u postupku prodaje i nudi se raznim investitorima. Bit će zanimljivo vidjeti koji ulagač će se usuditi ulaziti u mađarske 'kontaminirane' poslovne kombinacije.

Detaljnije informacije o poslovanju tvrtki bivših mađarskih vlasnika te novom vlasniku hrvatskih turističkih kompanija pročitajte u novom tiskanom i digitalnom izdanju Lidera.