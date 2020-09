DHL Logistics Trend Radar otkriva trendove koji će oblikovati logistiku u budućnosti

U petom izdanju izvješća Logistics Trend Radar, DHL je još jednom otkrio 29 ključnih trendova koji će utjecati na logističku industriju tijekom sljedećih godina. Izvješće je rezultat opsežne analize makro i mikro trendova, kao i uvida iz velike partnerske mreže, uključujući istraživačke institute, tehnološke igrače, startupove i klijente.

Za nas kao logističke stručnjake važno je predvidjeti izazove koji su pred nama i predvidjeti moguća rješenja kako bismo mogli najbolje savjetovati naše klijente. Mega trendovi koji će nas i dalje angažirati nisu nepoznati: nove tehnologije, rastuća e-trgovina i održivost “, kaže Katja Busch, Chief Commercial Officer, DHL. „Ali neka će se područja razvijati brže od drugih pa postoji potreba za razumijevanjem temeljnih trendova i njihovog utjecaja na logistiku - ne samo zbog utjecaja COVID-19 na globalnu trgovinu i cjelokupnu radnu snagu. Kao svjetski lider u logistici, imamo uvid i stručnost procijeniti situaciju. "

Više od 20.000 logističkih i tehnoloških stručnjaka podijelilo je svoje gledište o budućnosti industrije tijekom posjeta DHL-ovim inovacijskim centrima u posljednje dvije godine. Nalazi su objedinjeni i odražavaju se na Logistics Trend Radar koji djeluje kao dinamički i strateški alat predviđanja koji prati razvoj trendova uočenih u prošlim izdanjima, identificirajući sadašnje i buduće ažurirane trendove.

Ubrzanje procesa transformacije

Peto izdanje Logistics Trend Radara ukazuje na to da doživljavamo sveukupnu stabilizaciju trendova u posljednje četiri godine. Međutim, u vremenu u kojem je logistička industrija prebrodila trenutnu globalnu pandemiju, procesi transformacije su ubrzani. COVID-19 brže je pokrenuo promjene u vezi s nedavnim logističkim inovacijama, automatizacijom i digitalnim radom i ubrzao digitalizaciju industrije. Suprotno tome, mnogi trendovi koji su se u početku smatrali promjenjivim za logističku industriju tek trebaju ispuniti svoj narušeni potencijal. Samovozeća vozila i dronove i dalje sputavaju zakonodavni i tehnički izazovi, kao i ograničeno društveno prihvaćanje.

Tržišta logistike stabiliziraju se na nekoliko vodećih platformi, a etablirani špediteri u igru ​​ulaze s vlastitom digitalnom ponudom, potpomognutom robusnim globalnim logističkim mrežama. Od računalstva u oblaku (Cloud computing) do suradničke robotike, analitike velikih podataka, umjetne inteligencije i Internet of Things, logistički stručnjaci moraju shvatiti veliko tržište nove tehnologije. Modernizacija svih dodirnih točaka opskrbnih lanaca, od digitalnog putovanja ili putovanja klijenata do ispunjenja prijevoza i konačne isporuke, novi je imperativ za dugoročni uspjeh. Oni koji najbrže usvoje i razviju nove tehnologije i unaprijede radnu snagu, imat će konkurentsku prednost na tržištu.

Rast e-trgovine nastavlja unapređivati ​​programe inovacija i održivosti

E-trgovina još uvijek brzo raste, a opet predstavlja samo dio globalne potrošnje. Očekuje se da će B2B e-trgovina između slijediti taj primjer i umanjuje veličinu potrošačkog tržišta za trećinu. Pandemija koronavirusa nije poslužila samo za ubrzavanje rasta e-trgovine i inovacija u lancu opskrbe. Ključni potezi za skaliranje i usvajanje nove tehnologije poput inteligentne fizičke automatizacije, IoT-ovih alata za vidljivost i predviđanja AI-a, u konačnici će odrediti sposobnost ispunjavanja povećanih zahtjeva klijenata i osigurati vodeću poziciju u industriji u budućnosti.

Budući da se vlade, gradovi i pružatelji rješenja obvezuju smanjiti emisije CO2 i otpad, održivost je sada imperativ za logističku industriju. Ukazujući na sve veću potražnju za održivim rješenjima za smanjenje otpada, iskorištavanjem novih pogonskih tehnika i optimizacijom postrojenja, to se također nalazi na vrhu dnevnog reda lanca opskrbe.

DHL redovito objavljuje Logistics Trend Radar kao ključni alat za globalnu logističku zajednicu. Kako u DHL-u tako i u industriji, izvještaj je postao referentni pokazatelj za strategiju i inovacije, kao i ključni alat za oblikovanje smjera specifičnih trendova, nedavnih pakiranja, 5G, robotike i Digital Twins.