Digitalna komora za sada ima 25 tisuća korisnika i osam e-usluga

„Ako je itko prije ove krize bio skeptičan o tome koliko je važna digitalizacija, ovi posljednji mjeseci sigurno su odagnali sve sumnje. HGK je to prepoznala na vrijeme pa smo prije tri godine krenuli s digitalnom transformacijom i tako postali prva digitalizirana institucija u Hrvatskoj. Kroz realizaciju projekta Digitalna komora promijenili smo vlastite poslovne procese, educirali zaposlenike i stekli vrijedna nova znanja koja namjeravamo dijeliti s drugima. Cilj nam je potaknuti članice i druge institucije da se digitalno transformiraju jer je to jedini put do globalne konkurentnosti“, istaknuo je predsjednik HGK Luka Burilović na predstavljanju projekta Digitalna komora, informacijsko-komunikacijske platforme koja korisnicima u samo par klikova mišem nudi osam e-usluga (e-financiranje, e-javne ovlasti, e-članice, e-zakonodavstvo, e-sajmovi i promocije, e-pokreni poslovanje, e-gospodarske informacije i e-edukacije).

Potpredsjednik HGK za industriju i energetiku Tomislav Radoš je naglasio da se komercijalna vrijednost svih funkcionalnosti koje se pružaju članicama kreće oko vrijednosti od 10.000 kuna po jednom korisniku. „Vjerujem da smo kroz ovaj projekt uspjeli dati jasnu i kvalitetnu dodanu vrijednost svakoj našoj članici. Zato ćemo se ubuduće posvetiti tome da ih što više uključimo u sam projekt. Ključni motiv i ideja vodilja nam je bila individualizirani pristup svakoj članici, tako je platforma i koncipirana, da možete koristiti baš ono što vama treba“, pojasnio je Radoš, najavivši da će do kraja godine kroz Digitalnu komoru biti dostupne još dvije nove funkcionalnosti: e-ured i platforma za organizaciju online sajmova i konferencija namijenjena i građanima i znanstvenoj zajednici.

Mirjana Samardžić Novoselec, članica Uprave u tvrtki Apsolon koja je radila na projektu naglasila je kako digitalna transformacija više nije izbor nego nužnost, naročito za javni sektor. „HGK je perjanica u cjelovitom procesu digitalne transformacije što se tiče domaćih institucija. U idućoj financijskoj perspektivi će EK inzistirati na digitalizaciji javnog sektora i mislim da će naša Vlada i ministarstva ići u tom sjeru, a HGK im može biti izvrstan primjer“, kazala je, dodavši da je Apsolon prije početka rada na Digitalnoj komori kroz projekt Digitalni indeks analizirao digitalnu spremnost preko 300 domaćih tvrtki, što im je bilo iznimno korisno jer su znali koje su potrebe hrvatskoga gospodarstva.

„Bilo nam je izazovno, a najdragocjenije što smo napravili je edukacija zaposlenika Komore koji su sad spremni nastaviti raditi jer ovaj posao zapravo nikad ne završava. Sad treba vidjeti kako reagiraju članice i što im još treba, baš zato je edukacija ljudi važni, jer će oni voditi taj proces“, smatra Samardžić Novosel.

Sanja Šimić, direktorica Centra za digitalnu transformaciju i strateški razvoj HGK, detaljnije je predstavila osam e-usluga koje Digitalna komora nudi i poručila da projekt nosi još mnogo izazova. „Jedan od glavnih ciljeva nam je bila brža i efikasnija komunikacija s našim članicama, u čemu smo i uspjeli. Sad su im sve naše usluge dostupne online, mogu se uključiti, odnosno pratiti rad naših Udruženja i Zajednica, povezati se s izvorima financiranja za različite sektore, izraditi cjelokupni poslovni plan i dobiti savjete naših zaposlenika o svim temama koje ih zanimaju. To je velika prednost za naše korisnike, posebno one male, koji inače nemaju velika sredstva za izdvojiti za ovakve alate i analize. Nadam se da ćemo i mi od njih dobiti inpute za daljnji razvoj“, rekla je Šimić, uz napomenu kako želi da Digitalna komora postane jezgra jednog ekosustava koji će okupljati poslovnu i akademsku zajednicu, ali i novinare.

Predsjednik Uprave IN2 grupe Nikica Škunca je izjavio kako im je u radu na platformi najveći izazov bila veličina samog sustava. „Morali smo u kratkom vremenu posložiti softver, povezati sustave i educirati internu javnost. HGK je svima pokazala da je digitalizacija temelj za pružanje dodatne vrijednosti i izuzetno sam ponosan što će ova platforma biti primjer drugima“, zaključio je Škunca.

Ukupna vrijednost projekta je 28.7 milijuna kuna od čega 85 posto, odnosno 24.4 milijuna sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a preostalih 15 posto HGK kao korisnik projekta. Platforma trenutno ima preko 25.000 registriranih korisnika.