Digitalne usluge Grada Kutine - kako u par klikova vidjeti sve račune, dostupna zemljišta, projekte i kreirati vlastiti proračun Grada?

Napredak u području digitalizacije javne uprave, transparentnost poslovanja i usluga koje su online dostupne građanima predstavljene su danas u Kutini pod zajedničkim nazivom „Digitalne usluge Grada Kutine“. Grad Kutina digitalno poslovanje razvija od 2005. godine kada je Kutina prva u Republici Hrvatskoj uvela Gradsku riznicu, da bi u 2021. godini imali najpametnije križanje u Hrvatskoj, prvu aplikaciju za praćenje projekata u stvarnom vremenu, interaktivnu web kartu za investitore te čitav niz informacija koje se mogu pronaći na portalu Otvoreni grad.

Usluge su predstavili gradonačelnik Zlatko Babić, predstavnik tvrtke Libusoft Cicoma Tomislav Knežević i Tomislav Malarić, voditelj u Središnjem uredu za razvoj digitalnog društva. Iako se mnogi gradovi hvale svojim napretkom, u Kutini postoji čitav niz usluga, platformi te su u najavi i nove aplikacije kako bi se građani što više uključili u donošenje odluka i realizaciju projekata u svom gradu, a s druge strane, kako ne bi fizički morali dolaziti u Grad nego kako bi im sve usluge bile dostupne elektronski.

- Drago mi je što Grad Kutina od 2005. godine do danas intenzivno radi na poboljšanju transparentnosti rada gradske uprave. Nakon gradske uprave, uslijedio je nadzor troškova svih proračunskih korisnika, šest gradskih ustanova, pet osnovnih škola i Glazbene škole. Osim nadzora troškova, tu su i uštede na troškovima administracije, svi proračunski korisnici uključeni su u jedinstvenu riznicu. Nakon ovoga transparentno smo približili i Proračun, a u vrijeme njegovog kreiranja građani i sami imaju mogućnost predlaganja projekata i programa. Sljedeći korak je uvođenje digitalnih obrazaca jer je posebno u vrijeme pandemije bilo potrebno smanjiti fizički, a povećati digitalni kontakt - istaknuo je gradonačelnik Grada Kutine Zlatko Babić.

U budućnosti će Grad Kutina iz sustava povlačiti sve obrasce kako bi se riješile zamolbe, prijave na natječaje, pozive i slično. Iz Grada Kutine su istaknuli kako vrlo brzo očekuju kako će Kutina biti grad koji će imati riješeno digitalno rješavanje predmeta što je sigurno bitan faktor u stvaranju kvalitetne usluge za fizičke i pravne osobe.

- Naša Industrijsko-logistička zona je prva pametna industrijska zona u Hrvatskoj te smo u realizaciju svih programa uključili vodeće ljude iz ovoga područja. Informacije o naše tri poslovne zone i Industrijsko-logističkoj zoni, o energentima, praćenje prometa, sigurnost kroz nadzorne kamere, reklamiranje djelatnosti ili proizvoda, dostupne su investitorima na jedinstvenoj platformi. Osim gospodarstva, naš razvoj se temelji i na digitalizaciji te približavanju građanima i njihovim preferencijama. Kroz projekt prve pametne poslovne zone razvijamo najpametnije križanje u HR, osposobljen je brojač vozila, interaktivna web karta za investitore koju možete pronaći na web stranicama zone www.kind.hr, centralni sustav za upravljanje „pametnom“ infrastrukturom te info kiosci za oglašavanje u gradu Kutini. Uz to, razvili smo aplikacuju e-ProjeKTi, prvu u Hrvatskoj koja omogućuje praćenje projekata u stvarnom vremenu. Do same aplikacije možete doći putem web stranice http://www.ra-mrav.hr/ - rekao je gradonačelnik Babić.

- Dugogodišnji suradnik u procesu digitalizacije je Libusoft Cicom kojima se zahvaljujem na dosadašnjem radu. Zahvaljujući njima Grad Kutina je digitalan i transparentan grad i u tom smo dijelu među najboljim gradovima u Hrvatskoj. Uz sve to, mi smo pilot jedinica lokalne samouprave za uvođenje sustava kvalitete, kao jedini grad u RH, svi naši radni procesi bit će uređeni i usklađeni sa standardima EU - zaključuje gradonačelnik Zlatko Babić.

Zadovoljstvo tridesetgodišnjom suradnjom iskazao je i Tomislav Knežević iz tvrtke Libusoft Cicom. „Počeli smo s uvođenjem sastava za finacijsko poslovanje, Na platformi Otvoreni grad (https://moja.kutina.hr/ ) možete pronaći Sustav informiranja građana gdje su informacije o predmetima građana, Financijske kartice kao uvid u osobne račune građana, na iProračunu se nalaze svi podaci o proračunu, prihodi i rashodi po stavkama, na Moj proračun možete sami kreirati proračun, dok se na Otvoreni podaci nalaze svi relevantni podaci o gradu Kutini. Ono što svakako plijeni najviše pažnje je iTransparentnost gdje su javno dostupni svi plaćeni računi proračunskih korisnika. Ponosan sam što Kutina ima sve te funkcionalnosti čime pokazuje da je digitalna, otvorena i transparentna“, dodao je Tomislav Knežević.

- Ovo je pokazatelj u kojem smislu treba razvijati digitalne aplikacije na korist svih sugrađana, ovo je veliki iskorak, ovo je budućnost i zato je Središnji državni ured i dao punu potporu povezivanju u državni sustav - rekao je Tomislav Malarić iz Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.