Digitalno radno mjesto infrastrukturni je preduvjet za realizaciju cjelovite transformacije poslovanja vaše kompanije

Tehnologije omogućuju rad s distance već više od deset godina, a pandemija je, u posljednjih godinu i nešto više dana taj način funkcioniranja dovela do vrhunca. Cijele organizacije počele su obavljati svoj posao putem interneta i koristiti se digitalnim alatima za obavljanje raznih zadaća. Mnoga radna mjesta „izmjestila” su se tamo gdje se nalaze oni koji rade. Najčešće u kućne urede, ili u (coworking) prostore za zajednički rad, pa čak i u kafiće i vikendice. Organizacije su postale prilagodljivije u strukturiranju poslovnih obaveza svojih zaposlenika pa se kućni ured – bolje rečeno: digitalno radno mjesto, sve više transformira u "ekstenziju" ureda u tvrtki i sve manje veže uz neku fizičku lokaciju. Međutim, rad od kuće, a onda i od drugdje, donosi i potrebu bolje sigurnosne zaštite. Alarm, video-nadzor, protuprovalna vrata, ojačani prozori i dobri odnosi s najbližim susjedima dobro će doći kao zaštita kućnog ureda i fizičke imovine. Međutim, za ono što imate u digitalnom svijetu trebaju vam nešto drukčija rješenja. Jednostavno rečeno, kad radite online, sigurni ste samo onoliko koliko vas štiti kibernetički tim tvrtke koju ste za to angažirali. Pandemija je to samo dodatno naglasila.

Softver, uređaji i usluge

Digitalna preobrazba nije bez izazova. Ljudi nisu aparati koji se prema potrebi uključuju i isključuju, a tvrtka je zajednica s određenom svrhom koju treba što učinkovitije ostvariti. Tvrtka najbolje funkcionira kada su njeni timovi na okupu. Suradnja i autentična interakcija s kolegama važna je u svakom poslu. Kad ste razdvojeni, to teže ide. I tu pomažu tehnologije. Mobitel, prijenosno računalo, softver za posao i video konferencije tek su osnova. Kako bi svaki zaposlenik na svom radnom mjestu doživio sveobuhvatno, intuitivno iskustvo suradnje na daljinu, kako bi se mogao dopisivati s kolegama, nazivati klijente, razmjenjivati sadržaje, zajedno stvarati - i to s doslovno svakog mjesta s pristupom brzom internetu – mora imati prave alate, softver, uređaje, usluge te IT podršku koja je prije svega proaktivna te im osigurava siguran i kontinuirani rad. Mora imati vlastiti tehnološki komplet i infrastrukturu u koju se može pouzdati. Upravo to omogućava Dell Latitude Business serija laptopa koja se na tržištu ističe vrhunskim performansama te je namijenjena za tvrtke koje uvijek streme najboljem. Budući da je orijentirana prvenstveno na poslovne korisnike koji svakodnevno očekuju pouzdanost, fleksibilnost i mobilnost, Latitude Business serija laptopa razlikuje se od konkurencije svojom brzinom, dugotrajnom baterijom te automatskim povezivanjem na najjače mrežne pristupne točke. Kada zaposlenici ne gube vrijeme na zastarjeloj i neadekvatnoj opremi, njihova produktivnost je znatno veća, što omogućava lakše ostvarivanje poslovnih ciljeva.

Rad je doživljaj

Stoga je najvažnija odluka u procesu formiranja digitalnog radnog mjesta odabir tehnološke platforme koja će ga omogućiti. U tome neka vas vodi doživljaj. Zapitajte se: Mogu li ljudi od te tehnologije očekivati istu razinu iskustva, bez obzira rade li od kuće ili iz ureda? Je li riječ o rješenju kojim je lako upravljati, koje pojednostavljuje poslovne procese, koje se brzo isplaćuje? Da bi vaši zaposlenici mogli uspješno raditi s bilo koje lokacije, potrebna im je oprema koja je osmišljena na način da jednako uspješno može funkcionirati s bilo koje lokacije. Dell Latitude Business serija izrađena je s idejom hibridnog načina rada – rješenja i dodaci koji su razvijeni omogućavaju uspješan rad i kolaboraciju iz ureda, od doma ili s bilo koje druge lokacije. Nova kamera koja izoštrava sliku i mikrofon koji smanjuje pozadinsku buku povećavaju uspješnost video poziva, sastanaka i timske kolaboracije. Dugotrajna baterija te lagan i kompaktan uređaj omogućavaju jednostavno mijenjanje lokacije za rad te pružaju zaposlenicima svakodnevnu slobodu biranja svog radnog mjesta.

Uz to, važna je i prilagodljivost. Razne vrste posla traže različite mogućnosti interakcije. Nije lako odrediti koje funkcionalnosti trebaju biti na raspolaganju svakom pojedinom zaposleniku. Štoviše, to treba stalno analizirati i stalno optimizirati - sve dok za sve svoje ljude ne postignete uvjete koji će im omogućiti zajedničko stvaranje, stalnu razmjenu ideja i mišljenja, na način da u poslu uživaju.

Generator vrijednosti

Još je važnije pitanje: Tko je u vašoj tvrtki zadužen da sve to funkcionira? Što čini „kičmu” vašeg digitalnog, svugdje prenosivog radnog mjesta? Odgovor na to pitanje je: IT. Danas je IT središnji dio tvrtke - jezgra koja mora funkcionirati kako bi i drugi odjeli tvrtke funkcionirali. Računovodstvo, financije, marketing, ljudski resursi, proizvodnja, nabava - svi odjeli koriste računala, mobitele, mreže i internet da bi nesmetano obavljali svoj posao. Usto, nije nebitno je li vaš IT – fit. Nije nebitno ima li vaša tvrtka tehnološki dug nastao višegodišnjim zanemarivanjem IT infrastrukture ili platformu koja se neprestano osvježava i generira nove vrijednosti. Platformu koja je i u poslovnom i u tehnološkom smislu, inovativna i najviše fit. Razvoj takvog vlastitog IT-a kapitalno je intenzivan posao. Traži i vrijeme i ljudske resurse. Sve to možete uštedjeti jer već postoji rješenje. ComplIT. To je IT koji je najviše – fit. ComplIT je usluga digitalnog radnog mjesta za tvrtke koje koji prate trendove, usluga koja podrazumijeva najam sve potrebne opreme i softvera, smještaj servisa u podatkovnom centru, konzultacije, upravljanje ispisom, kibernetičku zaštitu, tehničku podršku – jednom nabavom koja jamči uvijek isti, predvidljiv mjesečni trošak. U ComplITu dobivate i Dell Latitude 7420 laptop čije vrhunske performanse omogućavaju maksimalnu produktivnost zaposlenika. Brzo otvaranje aplikacija, dugotrajna baterija, spajanje na najjače pristupne točke, visoka razina sigurnosti i kompaktnost – ključne su karakteristike kojima će Dell Latitude 7420 unaprijediti vaše poslovanje i olakšati svakodnevno ostvarivanje radnih zadataka.

Compingovo rješenje ComplIT ostvaruje puni potencijal vašeg IT tima i omogućuje neometano poslovanje vaše tvrtke. Usluga ComplIT predstavlja zaštićeno, inovativno digitalno radno mjesto - infrastrukturni preduvjet za realizaciju cjelovite digitalne transformacije vaše kompanije.

ComplIT kibernetička zaštita

Kad radite online, sigurni ste samo onoliko koliko vas štiti kibernetički tim tvrtke koju ste za to angažirali. Prije toga, štošta možete napraviti i sami. Instalirajte na svoje uređaje najnoviji sigurnosni softver, redovito radite sigurnosne kopije podataka kojima raspolažete, sve svoje uređaje zaštitite više-razinskom autentikacijom (lozinka, brojčane šifre (PIN), otisci prsta, itd.), isto učinite i s pristupom svim aplikacijama s kojima radite, neka sva poslovna komunikacija između vas i tvrtke bude šifrirana. Budite oprezni s porukama e-pošte koje dobivate. Obavezno koristite VPN. Visoka razina sigurnost važan je faktor Dell Latitude Business serije, stoga Dell Latitude 7420 ima SmartSlot za sve IT odjele koji ga koriste kao sigurnosnu metodu.

Pridržavajte se, disciplnirano, svih propisanih pravila kibernetičke zaštite. Učinite sve to – i sve to još automatizirajte: sigurnosnu zaštitu prepustite ComplIT timu kibernetičke zaštite.