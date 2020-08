Đikić: Najgora greška bila je dopuštanje rada noćnim klubovima

Znanstvenik Ivan Đikić ocijenio je u petak da je najgora greška koju je Nacionalni stožer civilne zaštite napravio bilo dopuštanje rada noćnim klubovima, koji su postali izvor zaraze koronavirusom.

- Najgora greška koju smo napravili je nerazumljivo dopuštanje da noćni klubovi rade i budu izvor zaraze. To smo trebali ukloniti, ne samo parcijalno, zbog pritiska izvana, nego i zbog naših građana koji žive ovdje, kao i turista - rekao je Đikić za N1. Komentirajući veliki broj zaraženih, rekao je da se radi o ozbiljnim i zabrinjavajućim brojevima.

- Ne govori se o jednom danu, nego o 14 dana gdje u kontinuitetu imamo više od 40 zaraženih na 100.000 stanovnika. To je bila granica opasnosti koju su postavile druge zemlje i stavile nas na crnu listu - istaknuo je Đikić. Dodao je da taj kontinuitet govori kako smo u ozbiljnoj fazi - ta faza ne pada, virus se širi i to je vrlo opasna situacija. Upozorava da je zbog takvih brojki Hrvatska na granici eksponencijalnog rasta zaraze koronavirusom pa se 'građani trebaju zabrinuti'. Procjene su, kaže Đikić, da virusa ima puno više, 20 do 40 puta.

- Ako bude stalno 30 puta veći, to znači da je oko 45.000 ljudi koji momentalno nose virus i zarazni su, to je rizik da dođe do nekontroliranog širenja zaraze - istaknuo je. Poručio je da treba raditi puno više testiranja ako želimo znati koliko se virusa širi po Hrvatskoj.

- Dva mjeseca nedovoljnog testiranja i nepravilnog ponašanja dovelo nas je u ovu situaciju. Velika je opasnost za građane u devetom mjesecu kad se vrate u škole i na posao - drži Đikić. Treba, naglasio je, uvesti još centara za testiranja.

- Svjesno smo ušli u turistički izazov i to je dobro, ali trebali smo kvalitetan turizam, a ne kvantitativni. Mi zbog pritiska izvana počinjemo više testirati, a moramo uvesti i nove tehnologije, kojih ima - ustvrdio je.

Nacionalni stožer prozvao je zbog nedostatka samokritike, a šefa HZJZ-a Krunoslava Capaka zbog izjave da Dalmatinci imaju opušteniji mentalitet pa je i to razlog zašto se u toj regiji povećao broj zaraženih.

- To je baš taj trenutak u kojem Stožer gubi kredibilitet, ne možete okrivljavati ljude ako im niste dali jasne upute - kaže Đikić.