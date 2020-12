Dina Tomšić postala članica Upravnog odbora krovne svjetske asocijacije sajamske industrije UFI

Dina Tomšić upravo je izabrana za člana Upravnog odbora krovne svjetske asocijacije sajamske industrije UFI - The Golobal Association of the Exhibition Industry, iz europske kvote zemalja za trogodišnje mandatno razdoblje. Njenim izborom Republika Hrvatska po prvi puta u povijesti dobiva svog člana u Upravnom oboru UFI-ja.

Dina Tomšić diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2015. obranila je doktorsku disertaciju naziva 'Uloga korporativnog ugleda u izgradnji dinamičkih sposobnosti poduzeća' (mentor: prof. dr. sc. Darko Tipurić).

Poslovnu karijeru započela je u Zagrebačkom velesajmu d.o.o., gdje je od 1994. do 2009. prošla razvojni put od pripravnika do pomoćnika direktora, a nastavila u Zagrebačkom holdingu d.o.o. na poziciji pomoćnice člana Uprave, gdje vodi strateške korporativne projekte Grupe Zagrebački holding. Do kraja 2016. obnaša funkcije zamjenice predsjednika i funkciju članice nadzornih obora četiriju povezanih trgovačkih društava iz Grupe.

Krajem 2015. preuzima vođenje Zagrebačkog velesajma, gdje je pokrenula aktivnosti redizajna sajamske djelatnosti te cjelovitu transformaciju i repozicioniranje u nacionalnom i internacionalnom okruženju, u sklopu koje je s krajem 2017. provedena statusna promjena podjele s osnivanjem te je Društvu vraćena pravna osobnost. Već 2018. stabilizira rad Društva i ostvaruje prvi pozitivan poslovni rezultat nakon jedanaest godina negativnog poslovanja. Pokrenula je digitalnu transformaciju Zagrebačkog velesajma d.o.o., aktivirala međunarodnu domenu poslovanja te mu svime poduzetim značajno osnažila konkurentnost i otpornost, kao i oporavila korporativnu reputaciju.

Uz poslovnu njeguje i znanstvenu karijeru. U postupku je izbora za zvanje profesora visoke škole, a istraživački interes fokusira na discipline strateški menadžment i korporativno upravljanje te efektivnu organizaciju.

Od 2008. angažirana je u obrazovnim institucijama: Visokom učilištu Algebra te RIT Croatia d.o.o. gdje izvodi kolegij 'Organizational Effectiveness Skills'.