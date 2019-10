Direktor HUP-a ministru Horvatu: Ribu ne treba tjerati da skoči u vodu

Na 11. liderovoj konferenciji Dan velikih planova ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, Darko Horvat pozvao je poduzetnike da više investiraju kako bi pomogli da gospodarski rast dosegne željenih pet posto jer, kako je rekao, na raspolaganju je ogroman investicijski kapital, niske su kamatne stope, novac u Hrvatskoj nikada nije bio jeftiniji. Ministar nije skrivao optimizam u namjeri da poduzetnicima predoči svu pogodnost situacije, jer se, kazao je ministar, ovakva prilika događa jednom u 15 godina i pitanje je hoće li je biti u slijedećih 15 godina.

Dapače, i u izjavi novinarima ministar je ponovio da benefiti u vidu niskih kamatnih stopa nisu postojali 2016. godine, dok danas postoje i treba ih iskoristiti.

Za komentar te izjave upitali smo Davora Majetića, direktora Hrvatske udruge poslodavaca.

- Istina je da su kamate na kredite male, ali kad poduzetnik ulaže novac očekujete povrat investicije, a povrati nisu niske kamate. Ono što je zadatak države je stvoriti uvjete za ulaganja i tada će poduzetnici sami ulagati i nitko ih neće morati pozivati na ulaganja. Ako je situacija takva da unatoč kreditima na koje kamata iznosi jedan posto i dalje nema ulaganja, treba se ozbiljno zapitati što je razlog tome - rekao je Majetić i dodao da to što nema investicija ne znači da poduzetnici spavaju, jer poduzetnik kad vidi priliku u nju ulazi glavom kroz zid, ako je potrebno, ali ako procijeni da je vjerojatnost neuspjeha veća od vjerojatnosti uspjeha onda neće investirati, pa ni pod cijenu jeftinog novca.

Majetić je pojasnio koje su to okolnosti koje koče investicije, bilo domaće bilo strane.

- To je Zakon o radu koji pretpostavlja radno vrijeme od 8 do 16 i sve drugo je jako suspektno, ogromna papirologija i brojne dozvole ako idete u gradnju, od razine općine do državne razine i to je proces za koji nitko ne može procijeniti koliko će trajati, a kamoli koliko će koštati. Da ne govorimo da to otvara ogroman prostor za korupciju. Osim toga, nepovoljno porezno okruženje koči investicije, zbog brojnih fiskalnih i parafiskalnih nameta, komunalne naknade kojima se podiže cijena nakon što se dogovore njihovi iznosi i sl. - rekao je Majetić.

Ukratko, direktor HUP-a navodi da je neizvjesnost vrlo velika, i kad poduzetnik sve stavi na stol i pita se hoćete li investirati u Hrvatsku ili u neku drugu zemlju, najčešće od investiranja u Hrvatsku odustane i zato ni nemamo greenfield investicije jer ukupna poslovna klima nije dovoljno poticajna.

- Niska cijena novca je značajan pomak da se poduzetnička klima popravi, ali očito da je drugi dio utega pretežak pa i dalje koči investicije. Jer, nitko ne mora zvati ribu da skoči u vodu, a posebno poduzetnike da investiraju - slikovit je bio direktor HUP-a.