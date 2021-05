Direktor LM Komunikacija: Kako smo dali najjeftiniju ponudu za koronavirus.hr

Na natječaj za uslugu hostinga, administriranja, održavanja i ažuriranja službene vladine stranice koronavirus.hr Zajednica ponuditelja LM Komunikacije i obrt LENS iz Čakovca dala je najnižu ponudu. Osnivač i direktor LM Komunikacija Nikola Budiša za Lider je komentirao kako to da su odlučili konkurirati tako niskom cijenom.

Podsjetimo, na natječaj su se prijavile tri agencije. Media val je nastavak rada na toj stranici koju je uređivala proteklih godinu dana procijenila na 1,4 milijuna kuna s PDV-om, riječki Prospekt svoje je usluge ponudio za 814 tisuća kuna, a Zajednica ponuditelja LM Komunikacije za isti je posao dala ponudu od 662 tisuće kuna s PDV-om. Budući da je PR agencija Media val vodila računa o koronavirus.hr stranici godinu dana bez natječaja, slučaj je počeo proučavati i USKOK.

- Mi smo mala tvrtka iz provincije, imamo godišnji promet do dva milijuna kuna, ali imamo stručne ljude i nudimo cjelokupnu uslugu na cijelom svom području, moglo bi se reći da do Zagreba nemamo konkurencije - ističe Budiša u čijoj je tvrtci šest stalno zaposlenih, a s vanjskim suradnicima ima ih ukupno 15.

Ističe kako se na natječaj nisu javili kako bi se obogatili, već kako bi stekli dobre reference te kako za potreban posao imaju iskusne stručnjake.

- Nama nije bitno da se obogatimo, nego da imamo konstantan posao i likvidnost. Mi smo mlada firma, meni je 34 godine, a prosjek nam je 27 godina. Ne možemo dopustiti da na tom tenderu pogriješimo jer nam svaka eventualna greška koju napravimo u koracima može rezultirati time da se više nemamo prilike javljanja na natječaj. Na neke se projekte isplati ići s nižom cijenom. Takvi projekti savršeni su nam za referencu i za dokazivanje kako bismo danas-sutra došli do većih klijenata - kaže entuzijastični poduzetnik.

Tender možemo izgubiti samo ako se poništi, ističe Budiša te navodi da sto posto zadovoljavaju uvjete i cjenovno su najpovoljniji. Inače, se ni ne prijavljuju na natječaje ako stopostotno ne zadovoljavaju kriterije za odabir. Taj bi im posao u ovom trenutku kada su u tranziciji rasta savršeno odgovarao, osobito s toga što imaju neke ugovore u kojima isplate idu po obavljenom poslu te bi im ovaj natječaj u kojem prihodi stižu mjesečno mnogo značio za likvidnost.

- Zašto smo išli s najjeftinijom cijenom? Mi nismo mogli znati kakve će cijene ponuditi drugi, a očekivali smo i da će biti između 15 i 20 ponuditelja, u tim slučajevima cijena često pada za pedeset posto. Moram priznati da smo bili jako iznenađeni kad smo vidjeli da nas je ponudu poslalo samo troje. Mi nismo morali snižavati cijenu usluge, nego smo mogli uštedjeti na PDV-u budući da smo u zajednici ponuditelji s obrtom koji nije u sustavu PDV-a i nema pravo na pretporez. Ponudili smo cijenu usluge od 560 tisuća kuna neto, što je oko 40 tisuća kuna na mjesečnoj razini. To je po mom mišljenju realna cijena - pojasnio je Budiša dodavši kako su u njegovoj agenciji fleksibilni što se cijena tiče i cjenik postavljaju individualno sa svakim klijentom s obzirom na to da su neki projekti odlični za referencu, u nekim pričama žele sudjelovati, a valja se prilagoditi i budžetu klijenta. Ističe da ne smijemo zaboraviti kako je zadatak održavanja internetske stranice koronavirus.hr i popratnih društvenih mreža mnogo jednostavniji no što je bilo osmisliti i uspostaviti sve te kanale informiranja.