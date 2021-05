Direktor startup ekosustava Infobipa: Što startupovi dobivaju ulaskom u Infobip Startup Tribe

Vodnjanski Infobip pokrenuo je u utorak program namijenjen hrvatskim i stranim startupovima Infobip Startup Tribe ne bi li im pružio potporu u bržem rastu. Naime, startupovi se odsad nadalje mogu prijaviti u program te ostvariti pravo na korištenje Infobipovih proizvoda i usluga te komunikacijskih platformi u vrijednosti od 10.000 do 60.000 dolara, kao i njihov know-how te mrežu savjetnika i investitora. Za provođenje tog programa namijenjenog startupima zadužen je novi odjel Developer Experience nastao nakon akvizicije Shifta, a Ivan Burazin je u tim doveo vrhunskog stručnjaka Nikolu Pavešića.

– Inicijativa je globalna i program je namijenjen svima, naravno, budući da smo vezani uz ovo podneblje, bilo bi nam drago da se prijavi što više hrvatskih startupova. Uvjeti su vrlo liberalni, startup koji se želi prijaviti treba zadovoljiti kriterij da ima do sto zaposlenih i da nije prikupio više od pet milijuna eura investicija. Nećemo biti rigidni, ako netko ima veliki potencijal rasta, moguće su iznimke – kaže direktor startup ekosustava u Infobipu Pavešić koji će biti zadužen za Infobip Startup Tribe.

Ističe da Infobip ide tragom velikih svjetskih tehnoloških tvrtki poput Googlea, Amazona, HubSpota i ostalih koji također na sličan način podupiru startup zajednicu. Povezivanje s novim igračima na tržištu, njihovo uvođenje u svoju sferu utjecaja, pa kasnije i potencijalne suradnju, investicije ili akvizicije tipičan su modus operandi u tech svijetu. No, Infobip je u usporedbi s ostalima manje zahtjevan i fleksibilan kad se uzmu kriteriji za participaciju u programu.

– Odlučili smo baciti veliku mrežu jer iz iskustva znamo da u Hrvatskoj ima vrlo dobrih tehnoloških tvrtki sa super tehnologijom koje postoje više godina i možda nisu više ono što bi neki smatrali startupom pa smo svjesni da to može biti situacija i u mnogim drugim sredinama. Iz tog razloga nismo htjeli stavljati neke prerigidne limite koji bi im onemogućili sudjelovanje u programu jer je cilj raditi sa poduzetničkom zajednicom, a ne ih isključivati. S druge strane, Infobip nije od početka radio sa startupovima, stoga je ovo svojevrsna diversifikacija i novi fokus na manje kompanije od kojih će neke postati velike i uspješne, a mi ih u tome sada možemo i moramo podržati – navodi Pavešić pojašnjavajući kakve benefite startupovi mogu očekivati.

Što startupovi dobivaju ulaskom u Infobip Startup Tribe

Za početak, tu je standardni paket protuvrijednosti od 10 tisuća dolara, polovica tog iznosa namijenjena je za korištenje Infobipovih proizvoda, a polovica za druge oblike podrške poput savjetovanja i asistencije s korisnicima. Kad se potroši standardni paket, u slučajevima iznimno obećavajućih startupa razmatrat će se dodjela većeg paketa, odnosno dodatnih 50 tisuća dolara. Uz to, sudionici programa imaju pristup know-howu hrvatskog jednoroga koji će im omogućiti i pristup svojem produkt timu s kojim će moći razmotriti razvoje zajedničkih proizvoda kao i svojem prodajnom timu koji im može pomoći s ulaskom na lokalna tržišta u cijelom svijetu. Hrvatska kompanija želi startupima u programu omogućiti i pristup globalnim investitorima i liderima iz industrije. Uz brojne edukcije, vodnjanska IT tvrtka, kada se situacija s pandemijom stabilizira, otvara mogućnost davanja uključenim startupima na raspolaganje gdje god će to biti moguće i uredske prostore na preko 65 lokacija diljem svijeta, što je u trenutku njihovog rasta i širenja značajan benefit. Uz to će takvi startupi imati i poseban pristup Infobip Shift konferenciji, nedavnoj akviziciji Infobipa koja planira narasti u jednu od najvećih developerskih konferencija na svijetu.

– Ne želimo stati samo na tome da startupima ponudimo kredit da koriste naše proizvode i usluge, nego je cilj stvoriti infrastrukturu, ekosustav, pružiti im potporu gdje god možemo, otvoriti vrata novim tržištima, povezati ih s našim prodajnim timovima. Partneri će nam biti neki od najvećih akceleratora u svijetu, to znači ujedno i pristup njihovim savjetnicima i investitorima – naglasio je Pavešić, čiji će zadatak osim vođenja programa i ocjenjivanja prijavljenih startupa biti i oformljivanje savjetodavnog vijeća kojeg će činiti neki od najpoznatijih svjetskih ulagača i pomno biranih partnera iz cijeloga svijeta, a među kojima će biti vodeći VC fondovi i akceleratori kao što su Y Combinator, 500 Startups, i Techstars.

Pravi trenutak za hrvatski tech

Direktor startup ekosustava u Infobipu Pavešić dosad je karijeru gradio po svijetu. Prvo je za UN radio u Tanzaniji, a potom i u Tokiju gdje živi posljednjih deset godina. Pokrenuo je tamo vlastiti startup koji je povezivao zaposlenike sa startupovima, uspješno prodao svoj udio te se zaposlio u jednoj od najvećih svjetskih poslovnih medijskih kuća Nikkeiju u čijem je inovacijskom uredu donedavno vodio odjel za partnerstva.

– Organizirali smo mnogo konferencija i projekata s nekim od najvećih svjetskih kompanija u vezi tehnologije, digitalizacije i inovacija, vodio sam svu komunikaciju sa startupima i investitorima, što ću sada nastaviti raditi za Infobip – jednostavnim riječima opisuje svoje dosadašnje iskustvo.

Pavešić ističe da je ekstremno optimističan što se tiče hrvatske tehnološke scene.

- Bio sam involviran u inovacijske projekte u najrazličitijim sredinama od Japana, Silicijske doline, Singapura, Kube i mnogih drugih zemalja. Svaki ekosustav ima neke specifične prednosti i nedostatke. U Japanu recimo ima jako puno novaca, ali i stanovita kulturološka blokada, odnosno nedostatak poduzetničkog duha. Na Kubi nije bilo interneta, ali ima jako puno talenta i to jeftinog. U Singapuru je vlada sve strateški posložila, dok se u Hrvatskoj organski razvijaju sjajni uspješni startupovi i agencije počevši od Infobipa, Rimac Automobila, Nanobita, Microblinka, Orqe, Robotiq.ai, Oradiana, Infinuma, Q Agencyja i Fivea. Ima jako puno talenta i jako puno firmi koje postaju jako uspješne. Mi imamo malo tržište, nismo najbogatija ekonomija, nemamo strukturnu top-down potporu vlade kao što to ima na primjer Izrael, ali stvorile su se takve firme i to je odlična baza za malu revoluciju u tom sektoru. Pravi je trenutak na domaćoj sceni da se ovako nešto napravi i da se podrže lokalni i globalni startupovi te da imamo i mi svoj Skype moment kao što je to imala Estonija, čega su ljudi svjesni u našoj tech zajednici – zaključuje Pavešić uz napomenu da startup ekosustav nije tradicionalno konkurentski, ne igra se zero sum game, jer ako pomažemo drugima svima će biti bolje što je odlična prilika koju valja iskoristiti te povećati broj jednoroga u Hrvatskoj. Iz toga će se, tvrdi, roditi na desetine i desetine novih uspješnih startupa, projekata i partnerstva koja imaju priliku u kratkom roku uvelike promijeniti izgled naše ekonomije, okoline i kvalitete života.

Prijave na Infobip Startup Tribe dostupne su na startups.infobip.com.