Direktorica Lider medije Bojana Božanić nova je predsjednica Udruge novinskih izdavača HUP-a

HUP- Udruga novinskih izdavača održala je 22. prosinca 2020. izbornu skupštinu na kojoj je izabrano novo vodstvo Udruge. Bojana Božanić iz Lider Medie izabrana je za novu predsjednicu Udruge, a novi dopredsjednik Udruge je Renato Ivanuš iz Večernjeg lista, dok Tomislav Wruss iz Hanza grupe ostaje na mjestu drugog dopredsjednika. Članovi Izvršnog odbora ostaju: Ankica Kruljac iz Novog Lista, Bojan Divjak iz Glasa Slavonije, Zorica Vitez Sever iz Hanza Medie, Ivana Krajinović iz Adria medie te Zoran Turković, novi predstavnik 24 sata.

Boris Trupčević iz Styria Media Grupe vodio je udrugu u 2 različita mandata, a ovaj je mandat obilježio s brojnim novim inicijativama Udruge od stalnih napora da se snižena stopa PDV-a izjednači za sva izdanja do aktualne inicijative usvajanja potpora tiskanim medijima s ciljem smanjenja troškova distribucije. Među brojnim zakonodavnim aktivnostima poseban fokus stavljen je na pripremu izmjena propisa u skladu s digitalizacijom i novim EU direktivama. No, od svih aktivnosti na zastupanju interesa izdavača kao kruna predanom radu izdvaja se prošlogodišnje učlanjenje Udruge u europska udruženja izdavača i medija te ovogodišnji postupak donošenja novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima kojim se po prvi puta regulira i zaštita prava novinskih izdavača. RH s novim zakonom uvodi primjer kolektivne zaštite prava autora i prikupljanja naknade te naš model moguće zajedničke organizacije za kolektivno ostvarivanje prava može biti primjer nove prakse kolektivnog pregovaranja i zastupanja interesa izdavača i novinara u EU.

O poslovanju novinskih izdavača u 2020. godini Boris Trupčević dao je sljedeći osvrt:

Malo je koja industrija istrpila toliko udaraca kao tiskani mediji. Među prvima je bila izložena digitalnoj disrupciji koja nas je suočila s migracijom publike na desktop ekrane, a potom na pametne telefone, piratstvom, pojavom predatorskih globalnih platformi, itd. Kao da to nije bilo dovoljno, paralelno smo proživljavali dugogodišnju ekonomsku agoniju, a dugo očekivane znakove oporavka poništila je korona. Tijekom proljetnog zatvaranja naklade su pale 30%, oglasni prihodi i do 60%. Prihodi od evenata bili su izbrisani. Ipak, ostatak godine donio je oporavak. Usprkos svemu, industrija se brzo prilagodila, kreirala online i hibridne evente, izmislila nove formate i posvetila se strateškim inicijativama. Iduće godine nakon kraja pandemije očekujemo značajan oporavak i nastavak rasta digitalnih prihoda koji su položili ispit stabilnosti u ovoj krizi. Obzirom da se veliki rast konzumacije medija tijekom pandemije najviše osjetio u digitalnim medijima, očekujemo povijesni iskorak većine izdavača u poslovni model digitalnih pretplata koji već sada pokazuje vrlo uspješni trend u svijetu. To je karika koja je dugo nedostajala i koja će profesionalnim informativnim medijima trajno vratiti mjesto koje im pripada.

Bojana Božanić zahvalila je članovima na ukazanom povjerenju i naglasila kako je pred njom veliki zadatak s obzirom na visoke standarde u dosadašnjem vodstvu Udruge. No, uz snažnu podršku dopredsjednika i ostalih članova vjeruje da će Udruga uspješno nastaviti aktivnosti usmjerene na bolje uvjete poslovanje i snažnije pozicioniranje novinskih izdavača.

Pandemija koronavirusa dramatično je utjecala na pad gospodarstva u cjelini te i nakladnici medija u Hrvatskoj posluju u izuzetno teškim uvjetima. Otežani uvjeti distribucije, pad naklada, dramatičan pad prihoda od oglasnog prostora, brojne restrikcije koje su gotovo u potpunosti onemogućile organizaciju događanja, pa tako i konferencija, doveli su u pitanje održivost i stabilnost dosadašnjih poslovnih modela. Naša uloga – izvještavanje i informiranje javnosti od presudne je važnosti za funkcioniranje društva, a u ovako izazovnim vremenima treba poduzeti sve moguće mjere u cilju zaštite i održivosti medijske scene i medijskog pluralizma. Nakladnici se u 2021. pripremaju na značajne iskorake i pronalazak novih izvora prihoda, sigurna sam da će u tome uspjeti. Svoju otpornost dokazali su i u izazovnoj 2020. - izjavila je Bojana Božanić, nova predsjednica HUP- Udruge novinskih izdavača.

Udruga će u 2021.g. svoje djelovanje usmjeriti na sljedeće prioritetne mjere:

Autorsko pravo – ključna tema 2021.; kako se pripremiti i organizirati za kolektivnu zaštitu prava nakladnika; model moguće zajedničke organizacije za kolektivno pregovaranje i ostvarivanje prava izdavača i novinara.

Usvajanje potpora tiskanim medijima s ciljem smanjenja troškova distribucije, prema modelu zakonskog ograničavanja ukupnog troška distribucije (20-25%) dok se razlika nadoknađuje distributeru, ili nekim drugim modelom (subvencioniranje troška tiskanja..)

Smanjenje stope PDV-a tiskovina i izjednačavanje svih izdanja – tiskanih i digitalnih s dnevnim novinama (nužno smanjiti stopu za periodiku s 13% na 5 %)

Zaključno je nova predsjednica HUP- Udruge novinskih izdavača istaknula da će u narednom periodu za sve članove posebno biti važna izmjena iskustava i novih tehničkih rješenja koja će izdavačima donijeti opciju novih prihoda i time daljnji razvoj. Na tom tragu od velike je važnosti i snažna logistička potpora europskih udruženja novinskih izdavača.