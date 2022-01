Disney Plus ovog ljeta stiže u Hrvatsku

Domaće streaming nebo od ljeta će postati bogatije za još jednu zvijezdu – Disney Plus. Nakon mjeseci šuškanja, Disney je službeno potvrdio lansiranje svog streaming kanala u 42 zemlje diljem Europe, Afrike i zapadne Azije. Od europskih zemalja Disney Plus će se, osim u Hrvatskoj, moći gledati u Andori, BiH, Bugarskoj, Češkoj, Estoniji, Mađarskoj, Kosovu, Latviji, Litvi, Crnoj Gori, Poljskoj, Rumunjskoj, San Marinu, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji, Turskoj i – Vatikanu. Nova tržišta trebala bi izvući Disney iz trenda pada broja pretplatnika.

Pad pretplatnika

Četvrti kvartal 2021. Disney Plus je zaključio s 118,1 milijuna pretplatnika što je rast za 2,1 milijuna u odnosu na prethodni kvartal. No, između drugog i trećeg kvartala broj novih gledatelja je narastao za 12 milijuna. Uzme li se u obzir da je iznos prosječne mjesečne pretplate 4,16 dolara, korisnici godišnje donesu Disneyu 5,89 milijardi dolara prihoda. Taj div iz svijeta zabave na svom kanalu prenosi sadržaj nastao u studijima Disney, Pixar, Marvel, a potom i Star Wars, National Geographic te probrani sadržaj kompanije 20th Century Fox. Također, najavili su povećanje originalnog i ekskluzivnog Disney Plus sadržaja.