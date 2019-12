Divota upravljanja imovinom - Osobno nam je bogatstvo u ravnoteži

Kad pomislimo na prljavo bogate ljude, uglavnom će nam prvi na pamet pasti suosnivač Microsofta Bill Gates, koji si može dopustiti da donira nekoliko milijuna dolara svake godine, ili osnivač Amazona Jeff Bezos, koji je zaintrigirao svjetsku globalnu javnost kad se odlučio rastati zbog ljubavnice i kad je supruzi pripalo bogatstvo nekoliko puta veće od primjerice BDP-a neke minijaturne države na Balkanu.

Jogurt i jaguar

Možemo se sjetiti i nekoga ruskog oligarha, naftaša bliskog Putinu, koji najskupljim jahtama tu i tamo uplovi u neku našu luku, poput Romana Abramoviča, ali dovoljno se daleko usidri da samo slinimo nad obrisima njegova helikoptera na palubi, a ako smo previše gledali ‘Narcos’ ili ‘El Chapa’ um može prizvati slike nekog šefa narkokartela kako novčanicama od sto dolara potpaljuje vatricu u svom kaminu opločenim zlatom u džungli neke egzotične države pune polja kokaina.

Prije biste, priznajte, pomislili na njih sve odreda nego na nekoga poznatog hrvatskog poduzetnika koji je prodao tvrtku fondovskim menadžerima u odijelima krojenima po mjeri iz Londona ili pak na Todoriće iz neke istočnoeuropske zemlje u kojoj je nekad jogurt bilo još teže nabaviti zbog željezne zavjese, a sad pak dolaze s aktovkama punim novca k nama i razmeću se. Jamačno se niste sjetili ni Ivice Todorića iz našeg sokaka, koji nas sve pozdravlja iz svog dvorca iznad Zagreba. Možda trči kao jaguar iz Zmijavaca od kamera, ali više ne ide svaki dan kod svog brice i frizera, a onda jamačno i ne kupuje novi helikopter, što znači da nije bolesno bogat. No to ne znači da bogataša u Hrvatskoj nema. Ima ih i njima treba kvalitetno upravljanje bogatstvom.

Bogatstvo kod kuće

Rast osobnog bogatstva u Hrvatskoj premašio je regionalni prosjek. Hrvatska, za razliku od Istočne Europe i svijeta, ima uravnoteženu distribuciju osobnog bogatstva, gotovo tri četvrtine ukupnog bogatstva nalazi se u segmentu od 250 tisuća dolara, a osobno bogatstvo veće od tog iznosa u rukama je tek nekolicine ljudi. Također, u Hrvatskoj je i udio prekograničnog bogatstva, onog koje se drži izvan granica zemlje, mnogo manji nego u ostatku Istočne Europe i svijeta. Hrvati svoje bogatstvo uglavnom drže ‘onshore’, odnosno u Hrvatskoj.

– Očekujemo da će se, zbog visokog stanja novčanih depozita, segment upravljanja osobnim bogatstvom u Hrvatskoj ubrzano razvijati. Podloga za to će biti razvoj investicijskih fondova i raznih oblika životnih osiguranja i mirovina. No za takav oblik štednje treba razviti povjerenje u tržište kapitala – ​istaknuo je predstavljajući najnovije izvješće tvrtke Boston Consulting Group (BCG) pod nazivom Global Wealth 2019: Reigniting Radical Growth (Globalno bogatstvo 2019.: oživljavanje temeljnog rasta) Tomislav Čorak, izvršni direktor i partner u BCG-u Hrvatska.

Tajanstvene kuće

U Hrvatskoj se time bavi nekoliko investicijskih kuća i pojedine banke, ali nerado dijele informacije o tome kakva je struktura bogatstva, ostaje li sve na štednim knjižicama, je li oročeno, ulaže li se i u koje fondove ili se veći dio drži u imovini – poslovnim udjelima u tvrtkama ili u nekretninama. Tek se neslužbeno može razaznati da najbogatiji među nama najveći dio svojeg bogatstva drži u poslovnim udjelima.

Upravljanje bogatstvom inače je respektabilna investicijska savjetodavna usluga duge povijesti koja uključuje financijsko planiranje, upravljanje investicijskim portfeljem i brojne druge agregatne financijske usluge kojima se koriste pojedinci visoke vrijednosti (high net-worth individuals – ​HNWI), vlasnici poduzeća i njihove obitelji.

Sofisticirane usluge

Najbogatiji privatni klijenti investicijskih tvrtki zahtijevali su višu razinu usluge, ponude proizvoda i prodajnog osoblja od one koju dobivaju prosječni klijenti, a s porastom broja imućnih ulagača posljednjih godina, širom svijeta raste potražnja za sofisticiranim financijskim rješenjima i stručnošću. Bogatstvom danas tako upravljaju veliki, globalni financijski subjekti poput banaka, ali i neovisni financijski savjetnici ili menadžeri portfelja s više licencija koji dizajniraju personalizirane usluge za fokusiranje na klijente visoke vrijednosti. Cilj je ne samo upravljati vlasništvom, investicijama već i potencijalnim rizicima, shvaćajući i uvažavajući porezno i pravno okružje na dobrobit svojih klijenata.

Švicarski UBS i dalje je vodeća svjetska banka u upravljanju privatnim bogatstvima, s imovinom pod upravljanjem od 2403 milijarde dolara, slijede Bank of America Merril Lynch, Morgan Stanley, Credit Suisse i J. P. Morgan Private Bank. U Hrvatskoj svega nekoliko investicijskih kuća nudi usluge upravljanja bogatstvom, a većina njih drži se ulaganja u vrijednosne papire i investicijske fondove.

Svjetska transformacija

A industrija upravljanja bogatstvom dok čeka svoju popularizaciju u Hrvatskoj, na globalnoj razini prolazi kroz proces duboke transformacije. Digitalizacija i regulacija ključne su riječi koje utječu na te promjene, a uza sve to inzistira se na besprijekornom korisničkom iskustvu zbog sve veće koncentracije bogatstva u rukama milenijaca. Novost na koju su se morali priviknuti u industriji je i sve veći broj žena na listi najbogatijih na svijetu, koje imaju potpuno drugačiju viziju kako bi trebalo upravljati njihovim bogatstvom od muškaraca.

Globalno se bogatstvo smanjilo za tri posto u 2019. nakon sedam godina rasta. To je uglavnom potaknuto teškom godinom na tržištu dionica i padom azijsko-pacifičkog bogatstva za 1,7 posto. Što se tiče dinamike bogatstva, broj najbogatijih ljudi na svijetu smanjio se čak za šest posto, prema nekim istraživanjima. No istodobno se zadovoljstvo klijenata pružateljima usluga upravljanja bogatstvom povećalo kako je rasla ponuda hibridnih savjetodavnih usluga i alata. Ključni čimbenici koji određuju zadovoljstvo klijenata povezani su s percepcijom kvalitete usluge, posebno u smislu personalizacije i povezanosti s upraviteljem bogatstva te s pravičnošću cijene. Na to je ponajviše utjecao ulazak novih igrača na tržište upravljanja bogatstvom poput velikih tehnoloških kompanija, regulatorni pritisak u SAD-u, nova generacija klijenata te inovacije za koje su zaslužni strojno učenje i umjetna inteligencija.

Za svakoga ponešto

Ukratko, u svijetu se najvećim bogatašima nudi da ulažu u manje nesigurne fondove s nižim prinosom, ili u manje sigurne s višim, jedna od usluga tiče se ulaganja u vrijednosne papire, dio u zanimljive startupove, a nije rijetkost da se proučavaju nova brzorastuća tržišta na kojima se rađaju nove poslovne prilike poput rudnika koji traži privatne investitore u Obali Bjelokosti. Off shore kompanije i zemlje s vrlo primamljivim poreznim politikama jako su popularne za otvaranje bankovnih računa, a unatoč uvjerenju kako se u nekretnine ne isplati ulagati, nije rijetkost da ponekad savjeti uključuju kupnju svih zgrada u jednom bloku – na primjer na Manhattanu.

Nije tajna da većina njih savjetuje diverzifikaciju bogatstva, što bi se kod nas reklo – ne drži sav novac u istoj čarapi na istom mjestu. Najbolje od svega je što za sve te savjetodavne usluge uglavnom nisu nigdje jasno i precizno navedene cijene, tek rijetki među tim top-igračima transparentno ističu da njihova usluga stoji toliki i toliki postotak vašeg novca odnosno bogatstva koje im predajete u ruke. No ne kažu koliko ekstra naplaćuju svaku transakciju, zbog čega se dio tih prljavo bogatih ljudi na svijetu naljutio i traži svoje prava. Najvažnije je u startu, kad već imate novac u ruci, a nemate partnera koji će se za vas njime igrati, da dobro provjerite komu dajete svoje bogatstvo na upravljanje.

Nije lako

Ne biste bili ni prvi ni zadnji koji su se opekli. Tražite jasne i transparentne podatke o cijenama i provizijama, jasno odredite tko je vlasnik imetka u slučaju da se vama nešto dogodi. Ne nasjedajte na obećanje, tražite za sve pisani trag. Iznenadni dobitak velike količine novca, bez obzira na to kako do njega došli, prodajom tvrtke, pametnim manevrom na burzi, dobitkom nasljedstva ili pak lutrijom – može se činiti kao dobar izgovor za ‘opusti se i uživaj’ stil života, ali s velikim bogatstvom dolaze i problemi. A ti su problemi nekada mnogo veći od problema onih koji novca uglavnom nemaju dovoljno.