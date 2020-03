Dnevnički zapisi - Ivan Skender: Nijedan videopoziv ne može zamijeniti komunikaciju licem u lice. Na kraju dana, svi smo mi samo ljudi!

Ivan Skender, glavni direktor je za transformaciju poslovanja, ljudske potencijale i korporativne komunikacije A1 Hrvatska. Pročitajte kako se jedan od vodećih naših telekoma nosio s korona-krizom i potresom.

Ponedjeljak 16. ožujka

Od danas svi zaposlenici A1 Hrvatske kojima priroda posla to dopušta do daljnjega rade od kuće. Kako bismo pružili podršku roditeljima s malom djecom i omogućili im da se lakše organiziraju i pobrinu za obitelj, omogućili smo im maksimalnu fleksibilnost u radu. Pojedine kategorije zaposlenika koje nemaju mogućnost rada od kuće i za koje postoji veći rizik zaraze koronavirusom (stariji od 60 godina, trudnice i zaposlenici s kroničnim bolestima) oslobodili smo od obveze rada uz 100-postotnu naknadu plaće do daljnjega. Timovi su intenzivno radili kako bismo predstavili benefite za naše korisnike – besplatne dječje TV kanale, dodatni podatkovni promet i poslovne kolaboracijske alate za rad na daljinu.

Utorak 17. ožujka

Jučerašnji prvi dan rada od kuće za mnoge je bio izazovan, pogotovo za zaposlenike koji imaju djecu. Otac sam četvero djece pa znam iz prve ruke kako većini nas koji smo i u roditeljskoj ulozi ovo razdoblje predstavlja dodatan izazov. Radni dan od kuće treba pokušati organizirati tako da ne pate ni djeca ni vi ni posao. Potrebno je definirati dnevnu rutinu, dogovoriti smjene s kolegama ako je potrebno i podijeliti se u odjelu tko kad radi. Treba imati razumijevanja prema roditeljima s malom djecom – moguće je da im odgovaraju drugačiji radni sati koji su prilagođeni rasporedu njihova djeteta.

Srijeda 18. ožujka

Dnevni timski sastanci ili kako im mi zovemo daily check in-ovi su ključni. Definirao sam sljedeći okvir: virtualni sastanak menadžmenta dnevno, daily check in-ovi menadžera sa svojim timovima, dnevna komunikacija sa svim zaposlenicima, putem Workplacea i maila. Dolazimo pripremljeni na naše sastanke putem Skypea i bilježimo zadatke tima u virtualnom OneNoteu/ SharePointu ili bilo kojem drugom alatu... Svaki sljedeći sastanak bit će mnogo lakše odraditi i pratiti ako imamo check list zadataka. Za rad na daljinu nužno je vidjeti svakodnevni napredak jer to pomaže svima da shvate kako zajednički pridonose rješavanju zadataka. Ponosan sam jer smo prva kompanija u Hrvatskoj koja je pokrenula web-podstranicu sa svim relevantnim informacijama na jednom mjestu o tome što kao kompanija radimo za korisnike, zaposlenike i našu mrežu. Već u ovih nekoliko dana uvjerio sam se da kao tim dobro funkcioniramo i na daljinu. Svi preferiraju različite komunikacijske digitalne kanale, ali uspijeva – možemo virtualno raditi.

Četvrtak 19. ožujka

Zaposlenike redovito i na dnevnoj bazi obavještavamo o svim novostima putem naših internih kanala – mailovima, preko Workplacea, intraneta i to nam pomaže da ostanemo povezani u ovoj situaciji. Otvaranjem besplatnog broja 0800 900 890 podržali smo platformu Jedni za druge, koju je na Facebooku organizirala grupa građana i volontera s ciljem da na jednom mjestu okupe sve koji se žele uključiti u pomoć nabavke namirnica i lijekova osobama u samoizolaciji, starijim osobama i ostalim rizičnim skupinama.

Petak 20. ožujka

Nijedan videopoziv ne može zamijeniti komunikaciju licem u lice i neformalno druženje s kolegama. I u ovoj situaciji ne smijemo se zaboraviti smijati i ljudski porazgovarati međusobno o temama koje nemaju veze s poslom. Kratka virtualna kava uz Skype na kojoj možemo razmijeniti svoja iskustva rada od kuće i balansiranja između poslovnih i privatnih poslova svima će nam povremeno dobro doći. Na kraju dana, svi smo mi samo ljudi…

Subota 21. ožujka

Vikend. Barem na kalendaru. Iako se trudimo poštovati privatno vrijeme, ovakva situacija naprosto zahtijeva stalnu koordinaciju kriznog tima. Rezimiram u sebi tjedan iza sebe. Ljudi u polušali na društvenim mrežama komentiraju 'Kakav je ovaj tjedan bio, kao godina…'. Upravo takav osjećaj. Bio je to jedan od onih tjedana o kojem ćeš pričati svojim unucima.

Nedjelja 22. ožujka

Nakon što smo proteklih dana u kriznoj situaciji ipak nekako završili tjedan s osjećajem kontrole, potres nas je sve najblaže rečeno šokirao i na određen način sve stavio u drugi plan, pa i koronavirus. No nakon početnog šoka u mojoj obitelji, odmah je uslijedio kontakt s kolegama. Nitko nije stradao, pretrpjeli smo manje materijalne štete, a svi temeljni sustavi rade stabilno, što je od ključne važnosti za povezanost s bližnjima i funkcioniranje institucija u ovome trenutku.

Ponedjeljak 23. ožujka

Novi tjedan pred nama. Hrvatska je u karanteni, gotovo svi naši zaposlenici, uključujući i pozivni centar, rade od kuće, dućani su zatvoreni. Mi smo i dalje na raspolaganju našim korisnicima i u idućem razdoblju bit će nam najvažnije pokazati im da smo i dalje ovdje za njih u svakom trenutku. Našim korisnicima poručujemo da ostanu u svojim domovima, a mi ćemo se pobrinuti da budu povezani. Nakon potresa kompanija aktivno pomaže zaposlenicima kojima su porušeni stanovi da nađu smještaj. Ne samo to, javljaju se i zaposlenici sa svojim stanovima 'viška' da daju smještaj komu je potreban.